Agricoltura, per Confeuro e Labor tappa in Puglia: Xylella e infrastrutture in primo piano

“Prosegue in Puglia il tour nazionale della Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, insieme al Caf e al Patronato Labor, ente promosso dalla Confeuro. Il percorso, fortemente voluto dal presidente nazionale Andrea Tiso e dalla presidente del Patronato Labor Carmela Tiso, ha l’obiettivo di incontrare cittadini, agricoltori, imprenditori del settore primario, iscritti e associati, per raccogliere esigenze e proposte concrete delle comunità agricole. La tappa pugliese si apre oggi a Lecce e proseguirà nei prossimi giorni nelle province di Bari e Foggia. “Questa iniziativa – spiega Andrea Tiso – è una fondamentale occasione di confronto diretto con il territorio. In Puglia affronteremo temi cruciali come la carenza di infrastrutture idriche, l’impatto del cambiamento climatico e le nuove sfide poste dallo scenario globale. Ma al centro del dibattito ci sarà anche l’emergenza Xylella, una ferita ancora aperta che ha devastato ettari di oliveti e compromesso l’identità agricola e produttiva di intere aree. È inaccettabile che, a distanza di anni, manchi ancora una strategia nazionale concreta per la rinascita dell’olivicoltura pugliese e per il sostegno agli agricoltori colpiti”.

Il tour rappresenta, inoltre, un’occasione importante per far conoscere l’impegno quotidiano del Caf e del Patronato Labor nel garantire servizi di qualità a lavoratori, famiglie e imprese. “Siamo accanto alle persone non solo per ascoltare, ma per proporre soluzioni – sottolinea Carmela Tiso –. Il nostro obiettivo è costruire un dialogo continuo e portare le istanze del territorio all’attenzione delle istituzioni”. Con oltre 300 mila associati, circa 500 operatori sociali e una rete nazionale di servizi, Confeuro e Labor sono punti di riferimento nel panorama agricolo italiano per l’assistenza previdenziale, fiscale e sociale.