Marco Calisse è un direttore creativo, talent scout, autore di format e organizzatore di eventi, nato a Gaeta nel 1984 e trasferitosi a Roma oltre vent’anni fa.

Ha fondato la CM Project, agenzia indipendente attiva nella produzione di eventi, scouting di modelli e modelle, shooting e format culturali. Con una visione che fonde moda, arte, società e racconto, Marco è oggi una figura centrale nei salotti creativi e culturali di Roma, Milano e Barcellona.

Marco Calisse ha collaborato per anni con AltaRoma, partecipando attivamente agli eventi collaterali e contribuendo con progetti innovativi che fondevano arte, moda e cultura contemporanea.

AltaRoma è la piattaforma di riferimento per la promozione della moda emergente e della sperimentazione creativa in Italia. Con sede nella capitale, rappresenta il ponte tra l’artigianato storico e la nuova avanguardia del fashion design, offrendo visibilità a stilisti indipendenti, progetti artistici e contaminazioni interdisciplinari. Nell’ambito di queste collaborazioni ha curato e ideato numerosi progetti che mettono al centro l’identità autentica, la diversità e l’inclusione, come:

Miss Precious – Fashion Contest: concorso fotografico e performativo che celebra l’unicità delle donne attraverso shooting, sfilate e interviste, promuovendo una bellezza non convenzionale.

Man in the Kitchen: evento che racconta l’uomo contemporaneo tra showcooking, moda, ironia e narrazione sensibile.

Tra gli eventi di maggior impatto firmati da Marco Calisse nell’ambito di AltaRoma, si distingue “Edie: l’ultima diva”, un omaggio potente e suggestivo alla figura iconica di Edie Sedgwick, musa della Factory di Andy Warhol. L’evento, ideato come performance-installazione, ha trasformato un’intera location in un viaggio sensoriale tra moda, arte visiva, musica e racconto, ricreando l’estetica e lo spirito dell’avanguardia newyorkese anni ’60.

L’iniziativa ha riscosso grande successo di critica e pubblico, attirando personalità del mondo della moda e della cultura. L’omaggio ha unito passerelle, proiezioni in stile pop art, reinterpretazioni, filmati e citazioni cinematografiche, restituendo con forza la fragilità e il magnetismo di Sedgwick, vera icona di anticonformismo.

Con questo evento, Marco Calisse ha dimostrato ancora una volta la capacità di trasformare la moda in narrazione culturale e di usare il linguaggio dell’estetica per raccontare la complessità dell’animo umano.

UNIQUE: presentazione del liquore Disaronno in versione Versace, che ha portato l’arte e la moda in un contesto d’élite come Via Veneto, cuore della Dolce Vita romana. Tra installazioni, video mapping, shooting live e performance visive, “UNIQUE” ha celebrato le arti belle in chiave contemporanea, fondendo estetica, ricerca e innovazione. Il suo stile è riconoscibile nella capacità di mescolare pop culture, citazioni storiche e linguaggi sperimentali.

Ha inoltre fondato The Bag Mag, un blog che per anni ha raccontato il mondo di arte, cucina, moda, beauty, cultura e attualità, divenendo un punto di riferimento per una community attenta alle nuove tendenze.

Nel 2025 presenta Cotto Duro – Cooked Hard, un format televisivo itinerante, sociale e culturale.

Ogni puntata è dedicata a un colore simbolico e a un tema sociale (come sostenibilità, inclusione, lingua dei segni, neurodivergenza, emozioni, animali, luce, etc.). Il programma unisce arte culinaria, cocktail analcolici tematici, riflessioni e opere visive: ogni episodio si conclude con la creazione di un dipinto collettivo.

La prima puntata, dedicata al colore verde e al tema della luce, prevede l’impronta delle mani dei partecipanti su una tela bianca, come omaggio all’origine del linguaggio visivo nella preistoria.

I protagonisti sono 16 partecipanti, scelti per la loro diversità – di provenienza, etnia, orientamento, abilità, esperienze – con l’obiettivo di raccontare l’unicità attraverso il confronto. Accanto a loro, il programma è condotto da Anadela Serra Visconti, medico e volto televisivo, affiancata dall’attore Marco Falovo.

La parte gastronomica è affidata allo chef Massimiliano Mennini, che cura piatti con prodotti a km zero e dello stesso colore adatti a diverse patologie o esigenze alimentari, abbinati a cocktail analcolici pensati in armonia con il tema cromatico dell’episodio. La mascotte del programma è Ugo, un cane presente in ogni puntata, simbolo di empatia e sensibilità verso il mondo animale.

In linea con l’impegno per l’inclusione, alcune parti del format saranno tradotte in Lingua dei Segni Italiana (LIS), rendendo la trasmissione accessibile anche al pubblico non udente e confermando il valore sociale del progetto.

Marco Calisse è stato premiato con il Premio alla Carriera dalla Camera della Moda della Calabria, ha curato decine di eventi in tutta Italia, campagne pubblicitarie, shooting sfilate e continua a essere un protagonista trasversale nei mondi della moda, della cultura, dell’intrattenimento e della comunicazione visiva.