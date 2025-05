AL MUSEO MAM DI BUCCINO RISORGONO EL GRECO E JACKSON POLLOCK NELL’ARTE DI MANGONE

Un viaggio visionario tra luce e materia: due rivoluzionari rivivono nella potenza del gesto contemporaneo

Al Museo MaM di Buccino va in scena un evento che trascende la semplice esposizione artistica: un vero rito di resurrezione visiva e spirituale. Il Maestro Fernando Mangone dà vita a un’opera intensa, potente e profondamente contemporanea, riportando in vita – con la forza del suo linguaggio pittorico – le anime di due rivoluzionari della storia dell’arte: El Greco e Jackson Pollock.

Non si tratta di una mostra tradizionale. È un ponte che attraversa i secoli, un dialogo tra sensibilità lontane ma unite da uno stesso destino: quello della rottura, dell’innovazione, dell’urgenza espressiva. El Greco, visionario del Cinquecento, mistico e drammatico, anticipatore di un’espressività che solo l’espressionismo secoli dopo avrebbe pienamente espresso. Jackson Pollock, l’uomo del gesto puro, della tela a terra, dell’istinto incontrollato, creatore di un nuovo linguaggio pittorico nato dalla libertà assoluta.

Mangone, nel corso della sua lunga carriera, ha respirato queste due anime, facendole proprie in modo personale e profondo.

“El Greco e Pollock non sono stati solo riferimenti, ma presenze costanti nel mio cammino,” afferma l’artista. “Li ho studiati, amati, interiorizzati. Oggi li sento vivi dentro di me, come due forze che si completano: una che guarda verso il cielo, l’altra che affonda nella materia.”

Ma ciò che rende questo progetto unico è l’elemento della luce. Non è solo l’arte a risorgere, ma anche la tela stessa a trasfigurarsi. Con un intervento tecnico raffinato e ricco di significato, Mangone ha inserito in ogni opera pigmenti e materiali fluorescenti che, al calare della sera, attivano una metamorfosi visiva straordinaria. Le tele si accendono, vibrano, brillano nell’oscurità, trasformando l’esperienza dello spettatore in un momento quasi mistico.

“La fluorescenza per me non è un effetto,” spiega Mangone. “È un linguaggio, un respiro. L’arte non smette di parlare quando cala il buio. Anzi, è proprio nel buio che rivela la sua verità più profonda.”

Il Museo MaM diventa così un luogo sospeso tra realtà e visione, tra tempo e eternità. Le sale si trasformano in un percorso emozionale dove ogni quadro è una presenza viva, pulsante, che si anima sotto gli occhi di chi guarda. Le figure e i gesti che durante il giorno appaiono come omaggi potenti, di notte diventano epifanie, apparizioni luminose che accompagnano lo spettatore in un viaggio interiore.

In questa esperienza immersiva, El Greco e Pollock non vengono semplicemente ricordati: tornano a vivere. La loro energia, il loro spirito rivoluzionario, le loro ombre e le loro luci si fondono in una nuova creazione firmata Mangone, che non copia, non cita, ma rielabora e trasfigura.

Quello che accade al Museo MaM di Buccino è, in definitiva, un atto di rinascita. Una celebrazione della forza eterna dell’arte, capace di unire epoche, stili, linguaggi e di parlarci ancora, oggi, con voce chiara e luminosa. Una voce che non teme il buio, ma da esso nasce.