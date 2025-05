Innovazione: “fermare fuga talenti”, a maggio torna Rome startup week al Gazometro

Roma, 28 apr 15:46 – (Agenzia Nova) – Tornare a essere un Paese attrattivo per i giovani: è questa la missione della Rome startup week 2025, quest’anno in programma il 7 e 8 maggio negli spazi del Gazometro. Sarà la quinta edizione della manifestazione. “Dobbiamo fermare l’emorragia di talenti”, avverte Gianmarco Carnovale, presidente dell’associazione Roma Startup e curatore dell’evento, lanciando l’allarme su un fenomeno che nel 2024 ha visto emigrare oltre 191mila giovani italiani. “Per provare a capire cosa è necessario fare per invertire questo trend, quest’anno ci confronteremo partendo dalle proposte che imprenditori e professionisti metteranno in campo in occasione del Policy Hackathon che si terrà il 6 maggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso”, aggiunge.

L’edizione 2025 della Rome startup week si articolerà su quattro pilastri strategici: Human Centric, Sustainable Impact, From Talent to Founder e Hypergrowth, offrendo occasioni di formazione, networking e visibilità per gli imprenditori tech di ogni età. Con un programma ricco di appuntamenti, talk, dibattiti con ospiti e speaker nazionali e internazionali. Si attendono oltre 5000 partecipanti e più di 60 speaker pronti a discutere di innovazione, sostenibilità e venture capital. D’altronde i recenti numeri forniti dall’Istat sono allarmanti: dal 2011 sono quasi 700mila i giovani tra i 18 e i 34 anni che hanno lasciato l’Italia, attirati da stipendi più alti e mercati del lavoro più dinamici. Tra le loro mete preferite ci sono Spagna, Germania e Regno Unito. A fronte di questa emergenza, la Roma Startup Week 2025 punta a costruire una piattaforma in cui riunire ogni anno a Roma i migliori talenti italiani e internazionali dando loro visibilità, promuovendo le loro iniziative e favorendone la relazione con il mercato dei capitali. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è diventare un ponte tra startup, investitori e istituzioni per creare un ecosistema favorevole per i giovani imprenditori. (Com) ©️ Agenzia Nova – Riproduzione riservata