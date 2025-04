Beata La Noia pubblica “Different Kind Of Love”: un acustic pop intimo e universale

Il nuovo singolo in uscita il 25 aprile racconta l’amore nella sua forma più atipica e autentica

Dal 25 aprile è disponibile su tutti i principali store digitali e in promozione radiofonica nazionale “Different Kind Of Love”, il nuovo singolo firmato da Beata La Noia. Il progetto, nato dalla mente del cantautore A-Lex Gatti, si conferma ancora una volta capace di trasformare le emozioni personali in riflessioni condivisibili, autentiche e senza filtri. “Different Kind Of Love” è una canzone nata da una richiesta precisa e affettuosa: quella della compagna dell’artista, che desiderava da tempo un brano dedicato a lei. Dopo una lunga attesa, il risultato è arrivato e ha superato ogni aspettativa. Con una gestazione lenta ma consapevole, la canzone è diventata una delle composizioni più emozionanti mai scritte da Gatti.

Il brano si ispira alla storia d’amore tra l’artista e Irene – Iris nel testo – una relazione intensa, sospesa nel tempo, messa a tacere per sette anni e poi rifiorita in modo inaspettato. “Different Kind Of Love” nasce da questo incontro ritrovato, ma si apre presto a una riflessione più ampia: l’amore come concetto fluido, personale, che assume significati diversi per ciascuno di noi.

“Un amore diverso, che può adattarsi alle biografie di tutti, alla vita, alle scelte, ai tempi dell’anima.”

Beata La Noia

Musicalmente il brano si muove su coordinate acustic pop, con un’atmosfera rilassata e sognante. L’arrangiamento minimale, costruito su chitarra, voce e loopstation, vuole richiamare la resa live del brano. Nella versione studio, grazie alla collaborazione con Lorenzo Bertoni (chitarrista, fonico e arrangiatore) e Giacomo Lorè (batterista, mixer engeneer e titolare dello studio Glab), sono stati aggiunti tocchi di percussioni e interventi vocali per dare spessore e profondità.

Ascolta l’artista

Beata La Noia è un progetto che nasce da un’idea ben precisa: trasformare la noia in strumento creativo. Per A-Lex Gatti la noia non è vuoto, ma spazio da abitare, terreno fertile per pensieri, sogni, arte e canzoni. Con questo nuovo brano, il progetto aggiunge un tassello prezioso a un percorso musicale e umano che invita ad accogliere le emozioni per ciò che sono: imperfette, vere e vitali.

