Trasferirsi a Roma per lavoro: cosa sapere su affitti, trasporti e stipendi

Trovare lavoro, così come cambiare il proprio impiego, non sempre rappresenta una pratica semplice e immediata. Esistono però alcune strategie da poter adottare per velocizzare questo processo, riuscendo ad accedere a un bacino di opportunità più ampie e variegate. Tra queste, c’è quella di trasferirsi in una grande città come Roma dove, grazie alla maggiore presenza di Aziende (multinazionali, startup, piccole e medie imprese), alla diversificazione totale del mercato e alla forte presenza di agenzie del lavoro e recruiter, le opportunità professionali sono superiori e le occasioni di inserimento crescono esponenzialmente.

Dove vivere a Roma

Chi si deve trasferire a Roma per lavoro, la prima cosa a cui deve pensare è dove andare a vivere. Ovviamente, almeno per il primo periodo, è consigliato prendere un immobile in affitto, per potersi sistemare con calma e senza un investimento iniziale troppo eccessivo.Tenendo in considerazione che i prezzi degli affitti a Roma, così come in ogni altra città italiana, sono diventati estremamente cari (anche a causa degli affitti brevi in aumento), è importante che la scelta del nuovo domicilio venga fatta con consapevolezza. Chi desidera vivere in centro per muoversi più liberamente, può optare per quartieri come Prati e Parioli, che però presentano costi mensili più elevati. Chi, invece, vuole tagliare la spesa, deve puntare sulle zone più periferiche, come i quartieri Garbatella e Ostiense, ma anche essere disposto a muoversi con l’auto o con i mezzi ogni giorno.

Come spostarsi nella Capitale

Impossibile trasferirsi a Roma per lavoro senza prima avere un’idea chiara sulla situazione legata al trasporto. Chi pensa di spostarsi con la propria auto, deve sapere che la Capitale d’Italia è considerata la città più congestionata non solo del nostro Paese, ma di tutto il mondo. Si tratta quindi di una scelta da valutare con attenzione, per non rischiare di rimanere bloccati nel traffico ogni singolo giorno. Roma dispone però di un sistema di trasporto pubblico, formato da autobus, tram, filobus e metropolitane, molto esteso e che consente di raggiungere quasi tutte le aree della città. Inoltre, sono disponibili servizi di noleggio biciclette e monopattini elettrici, che possono rendere gli spostamenti più flessibili e rapidi. Ultimo consiglio è quello di pianificare gli spostamenti considerando il traffico cittadino e gli orari di punta, per ottimizzare i tempi di percorrenza per andare e tornare dal lavoro.

Gli stipendi a Roma

Prima di cercare lavoro a Roma e trasferirsi nella Capitale per dare il via alla propria carriera, è fondamentale essere informati su alcuni aspetti chiave di questa città. Secondo un’analisi, a settembre 2024 Roma era posizionata al quarto posto tra le città italiane per retribuzione media annua lorda. Gli stipendi cambiano ovviamente a seconda dell’ambito in cui si opera e del profilo professionale che si ricopre. I settori più remunerativi sono Banche e servizi finanziari, Ingegneria e Farmaceutica, seguiti da nuove posizioni lavorative moderne legate al comparto tecnologico e IT. Prima di trasferirsi a Roma per lavoro è quindi essenziale non solo informarsi sulle retribuzioni specifiche del proprio settore, ma anche considerare il costo della vita locale e degli affitti, così da poter valutare il rapporto tra retribuzione e spese quotidiane.

