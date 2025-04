“The Scent of Us”: Valentina svela l’amore che si sente sulla pelle

C’è un momento in cui l’amore smette di essere solo un pensiero e diventa un’esperienza da vivere: battiti accelerati, farfalle nello stomaco, l’odore condiviso sul medesimo cuscino. “Scent of Us”, il nuovo singolo della cantautrice emiliana Valentina, cattura l’essenza dell’innamoramento trasformandola in una ballata pop che vibra di autenticità.

Nata da un riff di chitarra improvvisato e “ascoltando la pancia”, come racconta la stessa artista, la canzone mescola semplicità e spessore, dando vita a un brano capace di evocare emozioni vive e genuine. Il testo, inizialmente scritto in italiano e poi tradotto in inglese per istinto, è un dialogo aperto con la propria metà: “Tell me that you’re aware of the love I feel for you” può sembrare una richiesta, ma è in realtà un’affermazione profonda, un amore che esplode e chiede solo di essere condiviso.

Le immagini del ritornello — “I feel the butterflies flying / I see the earth trembling on” — raccontano sensazioni concrete, quasi tattili, mentre tracciano una mappa emotiva di tutto lo spettro sentimentale. La produzione è essenziale, calda, lasciando spazio alla voce di Valentina e alle chitarre acustiche, in un’atmosfera intima che ricorda le sonorità di Norah Jones e Alanis Morissette.

Non una dichiarazione sdolcinata, ma un invito autentico alla connessione profonda: “I’m talking straight to your soul through my simple song”. E la chiusura, “I live happily now with all of me”, suggella un percorso di completezza e libertà emotiva.

Valentina, all’anagrafe Valentina Bedeschi, è nata a Montecchio Emilia e vive a Piazzola di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Cresciuta in una famiglia di musicisti, ha coltivato fin da piccola la passione per il canto. Dopo anni dedicati alla sua attività nel settore del benessere, è tornata alla musica con nuova consapevolezza, pubblicando nel 2024 i brani Anime Ritrovate, Niente Finirà e La Magia di Natale.

Con “Scent of Us”, Valentina continua a raccontare il suo mondo interiore, dando voce a emozioni vere, profonde, e portando nel panorama musicale italiano un messaggio di autenticità e energia positiva.

BIOGRAFIA

Valentina Bedeschi, in arte semplicemente Valentina, nasce e vive nel cuore della provincia di Reggio Emilia. Emiliana DOC, cresce circondata dalla musica, in una famiglia di musicisti dove le note sono una presenza quotidiana. È proprio in questo ambiente che nasce e si sviluppa la sua passione per il canto, che coltiva fin da bambina attraverso i primi studi in scuole private locali.

Le sue prime esperienze sul palco arrivano in giovane età, con band di amici e partecipazioni a eventi e feste di paese.

Tuttavia, il percorso scolastico e lavorativo la porta temporaneamente lontano dalla musica per un periodo finché Valentina torna a sentire il richiamo della vibrazione musicale e decide di rimettersi in gioco: riprende lo studio del canto, si avvicina alla chitarra classica e inizia a scrivere i propri brani, rispolverando sogni mai davvero sopiti.

Nel 2024 debutta ufficialmente come cantautrice con il singolo “Anime Ritrovate”, seguito da “Niente Finirà” e dal brano natalizio “La Magia di Natale”,realizzati in collaborazione con Vox Recording. Le sue canzoni parlano di autenticità, emozioni vere e di un desiderio profondo di connessione.

Oggi Valentina è un’artista in continua evoluzione, pronta a raccontare il suo mondo interiore attraverso nuovi brani in uscita, con l’obiettivo dichiarato di diffondere energia positiva e arte sincera. La sua voce è quella di chi ha trovato il coraggio di riscoprirsi e di raccontarsi, senza filtri.

Segui VALENTINA su

Instagram: https://www.instagram.com/valent_ina_b?utm_source=qr&igsh=bDg0a2c5bHRuZnh2

Facebook: https://www.facebook.com/share/18x6oNnt1A/

Youtube: https://youtube.com/@valentinabedeschi?feature=shared

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: