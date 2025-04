“Presenza”: un mantra di speranza firmato Don Pasquale Ferone

Avvertire la presenza di qualcuno che ci vuole bene e che ci protegge aiuta ad affrontare meglio le sfide che la vita ci pone dinanzi ogni giorno. Don Pasquale Ferone, sacerdote originario della provincia di Napoli che traduce in musica il suo amore verso il prossimo, ha esteso questo concetto fino alla volta celeste del Paradiso chiamando in causa direttamente l’Altissimo.

Chi, più di Lui, è presente costantemente nelle nostre vite? Chi, più del Signore, è una presenza fissa che ci dà conforto e sostegno ogni volta che ne abbiamo bisogno?

“Presenza” è anche il titolo del brano realizzato da Don Pasquale Ferone, molto coinvolto nelle canzoni da oratorio che diventano un mantra da intonare non solo in chiesa, ma in qualsiasi altra situazione.

La musica di Don Pasquale è caratterizzata da una gioia contagiosa e da un forte coinvolgimento emotivo. Nei suoi brani, il sacerdote pone quasi sempre al centro il Signore, oppure affronta temi e personaggi legati alla dimensione religiosa. Il brano “Presenza” incarna perfettamente le caratteristiche della musica cristiana, grazie anche alla progressione armonica del ritornello e a un canto dal tono ecumenico, capace di trasmettere slancio spirituale e un profondo senso di condivisione.

Nelle strofe di “Presenza” Don Pasquale canta che, anche nei giorni tristi e bui, è possibile intravedere la luce alla fine del tunnel e quella luce è proprio il Signore che ci indica la via da seguire.

Ognuno di noi, con la forza dell’amore verso Dio, può diventare baluardo e roccia per tutte le persone care.

In ogni passo che compiamo, giorno dopo giorno, possiamo avvertire la presenza dell’Altissimo che ci inonda di amore, un amore che riscalda anche le giornate più fredde.

Secondo Don Pasquale il Signore non è solo Padre, ma è anche un sincero amico con il quale confidarsi e a cui aprire il proprio cuore.

Il sacerdote, con realismo, ammette che ci possono essere giorni in cui non c’è gioia né pace, ma questo purtroppo è il cerchio della vita: i momenti di felicità si alternano a momenti di tristezza.

Ma proprio quando la vita ci mette davanti a prove molto dure e difficili da superare, quello è il momento in cui la fede si deve rafforzare e trovare conforto nel Signore, che è sempre presente al nostro fianco.

Con il Suo aiuto, la paura scompare e lascia il posto al coraggio di affrontare ogni sfida, con la consapevolezza che il Signore è con noi e che il Suo amore è la forza più potente che possa esistere per combattere ogni nemico.

BIOGRAFIA

Don Pasquale Ferone è un sacerdote della provincia di Napoli con una profonda passione per la musica, in particolare per la composizione di brani di ispirazione cristiana. Fin dalla sua infanzia, ha frequentato assiduamente la chiesa con la sua famiglia. All’età di 15 anni, ha imparato a suonare la chitarra, diventando presto un animatore nelle celebrazioni e negli incontri di preghiera carismatica nella sua parrocchia.



La sua formazione spirituale è stata influenzata dal Rinnovamento Carismatico Cattolico, ricevendo il “Battesimo nello Spirito” a soli 10 anni. Questo ha contribuito a rafforzare la sua decisione di intraprendere il cammino del sacerdozio. Nel 1998, ha risposto alla sua chiamata diventando sacerdote, continuando nel contempo a coltivare la sua passione per la musica.

Dal 2017, Don Pasquale ha iniziato a comporre musica di ispirazione cristiana, diventando nel frattempo parroco nella provincia e nella periferia di Napoli. Tra i suoi lavori figurano album come “Certezza”, “Confidenza”, “Come roccia”, “Il dono della Vita” e “Fedeltà“. Ha anche pubblicato singoli come “Fiducia”, “Guarda il Cielo” e “Gioia immensa sarà”.



Attualmente, ha all’attivo 51 brani di evangelizzazione e lode, tutti disponibili su piattaforme digitali e servizi di streaming.

