Voleva diventare suora, oggi è una scrittrice

Voleva diventare suora, oggi una scrittrice

E’ la storia di Assia Marina Penta, poco più che trentenne. Stava dando i voti che l’avrebbero consacrata ad umile serva di Dio, ma poi l’amore per la scrittura, per l’arte e la passione per il mondo letterario l’ha fatta ‘tornare in sé,’ non escludendo Dio dalla sua vita, ma facendole semplicemente capire quale era il percorso giusto da seguire. Oggi Assia Marina è una scrittrice emergente ma già sta facendo parlare di sé. La giovane è originaria dell’Irpinia, abita a Milano ed è un talento promettente e valevole di attenzione, soprattutto dei media. A breve usciranno i suoi romanzi che saranno editi da una da una casa editrice importante.

Assia Marina ci racconti della sua vocazione. E’ vero che voleva diventare suora?

Sin da bambina sentivo una forte pulsione religiosa . Come se Dio volesse chiamarmi a condividere un cammino religioso e anche durante il liceo classico mi domandavo e mi vedevo vestita da suora . Con una veste ampia, lunga fino ai piedi, non modellata, con larghe maniche, indossata dalle monache, di colore vario a seconda degli ordini religioso che si sceglie ,la cosiddetta tunica poi ai 18 qualcosa mi ha fatto cambiare idea

Cosa o chi?

Qualcuno mi noto’ per

La mia fisicità e cominciai a intraprendere la carriera di modella dalla maggiore età fino a quasi 28 anni compiuti .

E’ quindi un dato di fatto che le piaccia il mondo della moda. Di cosa si e occupata in particolare ?

Come le dicevo modella . Ho lavorato sia come fotomodella, sia come hair model ( molto) e anche come indossatrice ( poche volte).

Ho lavorato anche come immagine per le discoteche, per le fiere e per varie conventions.

Lei ha scritto già due romanzi . Quando usciranno e che tema trattano .

Si. Il primo intitolato Una curvy in una jungla

La Protagonista una modella curvy capitata per caso nel mondo della moda alle prese con le sue forme non proprio adatte per il mestiere e tra peripezie, amori e determinazione riesce a lavorare ed avere molte soddisfazioni ed una crescita personale. Il secondo dal titolo ‘Tre donne’ che racconta la Storia di tre donne che si conoscono di età diverse tra loro che reduci le tre da un fallimento sentimentale e lavorativo rivedono le loro vite aiutandosi tra di loro per costruirsene tre nuove, trovando ragione nel loro passato per ripartire e rinascere.

Quale è il suo sogno nel cassetto ?

Diventare una scrittrice affermata .

Cosa farà da grande ?

Senza dubbio la scrittrice !!

Come trascorre le sue giornate ?

A contatto con le persone . Sono una donna dinamica , allegra e a volte malinconica . E quando sono un po’ giù di corda scrivere per me è terapeutico .

Che consigli darebbe a chi si sta affacciando al mondo della letteratura?

La preparazione e’ importante , peculiare . Tutti vogliamo scrivere ma quel che conta è come trasmettiamo il nostro messaggio . I miei sono spontanei . Sono laureanda in giurisprudenza ma per motivi lavorativi non ho ancora concluso . A breve terminerò il percorso accademico.

E’ una tifosa dell’Inter , tanto da farsi ritrarre in compagnia di Zanetti…ci parli di questo !

Sono una grande tifosa dell’Inter . Seppur sia di origini meridionali . Incontrare Zanetti è stato un po’ come coronare un grande sogno .

Lei è originaria del Sud e vive a Milano . E’ più facile per lei cimentarsi nel campo letterario?

A seconda . Sono nata a Milano Origini: di Fontanarosa in provincia di Avellino, Napoli lato di padre- Matera, Napoli madre. Ho vissuto sei mesi a Londra e sono bilingue, Sono un po’ cittadina del Mondo .

Non ci resta far altro che augurarle un in bocca a lupo per i suoi romanzi . Quando verrano pubblicati ?

Sono in contatto con una grossa casa editrice . Incrociamo le dita