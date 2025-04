COMUNICATO STAMPA

”Conta ogni goccia”: al via gli Stati Generali Confeuro sull’Agricoltura: focus su clima e Made in Italy

Una “tregiorni” di dibattiti, congressi, confronti, con ospiti istituzionali e professionisti del settore primario, quella organizzata dalla Confederazione presieduta da Andrea Tiso

“Tutto pronto a Roma per gli “Stati Generali Confeuro sull’Agricoltura”, in programma i prossimi 7-8-9 aprile presso l’Holiday Inn – Parco dei Medici. Saranno tre giorni di dibattiti e confronti con ospiti istituzionali e professionisti del comparto primario. L’evento, organizzato dalla Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo presieduta da Andrea Tiso, ospiterà anche i meeting annuali di tecnici ed esperti del settore di Caf e Patronato Labor. Uno dei momenti centrali sarà martedì 8 aprile, con l’evento nazionale Confeuro “Conta Ogni Goccia – insieme nell’anno che verrà. “L’acqua è una risorsa preziosa e sempre più scarsa. Il cambiamento climatico minaccia l’agricoltura e la sicurezza alimentare. Con ‘Conta ogni goccia’ vogliamo sottolineare l’urgenza di politiche concrete per tutelare l’acqua e garantire un futuro al Made in Italy agroalimentare”, dichiara il presidente Andrea Tiso. Questo, dunque, il programma della mattinata di martedì 8 aprile. Alle ore 10 apertura della sessione dei lavori dell’Assemblea Nazionale Confeuro, con l’intervento del presidente Tiso, insieme ai membri del comitato di Presidenza Confeuro. Dalle 11:30 spazio al dialogo con il talk show, diviso in due momenti: “Cambiamento climatico e impatto sulle aziende del settore primario”; “Educazione alimentare e tutela del Made in Italy”. Entrambi saranno introdotti da un video della Consulta dei Giovani Confeuro.

Oltre al presidente Confeuro e al portavoce nazionale di Accademia IC, Carmela Tiso, parteciperanno: Giandiego Gatta, Deputato e membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera; Maria Chiara Gadda, Deputata e Vicepresidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera; Giuseppe Castiglione, membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera ed ex Sottosegretario al MIPAAF; Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio; Maria Cristina Rosaria Pisani, Presidente del CNG -Consiglio Nazionale dei Giovani; e Luca Andreassi, Professore associato Università degli Studi di Tor Vergata corso di Analisi dei processi termofluidodinamici nelle macchine a fluido ed esperto di Energia e Ambiente. A moderare l’incontro sarà il giornalista Marco Montini. “Gli Stati Generali della Confeuro – conclude Andrea Tiso – saranno un’occasione unica per confrontarsi sulle sfide locali e globali dell’agricoltura e su temi cruciali come clima, innovazione e tutela agricoltori. Vi aspettiamo”.