GON ed il release party del suo ep SENSAZIONI hanno dato una prova: la scena rap romana è più viva che mai.

Il 28 marzo al Pank Rabbit di Frascati è stata un’affollatissima festa, non solo per il primo ascolto dei nuovi brani dell’ep appena rilasciato (Demoni, Dentro la mia testa e la new style di Paure) e dei brani già pubblicati come singoli (La strada per il mare, Te lo prometto e Non volerò) ma anche per la forza del gruppo degli amici e colleghi rappers ospiti, anche sul palco. Oltre agli artisti che si sono avvicendati con i loro brani, molti erano presenti in sala anche solo per sostenere GON, oramai ribattezzato come il Papà della family rappers che parte dai castelli per arrivare fino a Roma.

SENSAZIONI si è rivelato essere davvero un titolo azzeccato per l’ep, che scandaglia le emozioni dell’animo umano, ma anche per la serata in se. A condurre l’inaspettata coppia composta dal collega Deef Lauer e l’amico Emanuele Grussu, che hanno caricato la sala, con le “intromissioni dalla regia” del dj Cutromo. Sul palco, ospiti della sera, oltre al producer Lomi, i colleghi ed amici Ansia, Dev Ice, Ankonapocalypse (giunto dalle Marche), Unke, Fra Sorrentino, Barde e Clenise. Il rapper non ha mancato di ringraziare dal palco il team di realizzazione del progetto discografico, tra i quali Giorgio di Roma Est Studio, Lomi per gli arrangiamenti e Sara Lauricella della LaLa LABEL.

A fine serata Gon ha pensato di lasciare spazio agli altri artisti presenti in sala che hanno potuto esibirsi in un momento di open mic.

Un release party coinvolgente, un locale stracolmo, tanta bellissima energia che ha contagiato tutti.

