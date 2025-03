Comunicato Stampa:

Fermati! Non so più chi sono! A roma un evento che coniuga teatro, formazione e crescita personale

Sabato 12 aprile presso il Teatro Lo Spazio di Roma, sito in via Locri 42/44, dalle ore 10:00 alle 13:00, andrà in scena uno spettacolo che coniuga intrattenimento, formazione e crescita personale. “Fermati! Non so più chi sono!” è il titolo dell’evento che vedrà salire sul palco due esperti, apprezzati nel campo della bellezza, della comunicazione e del buisness: Giancarlo e Antonella D’Amico.

Fratelli nella vita, uniti nel lavoro: Antonella è una consulente d’immagine specializzata in make-up, hairstyling e armocromia, fondatrice e attuale Direttore Tecnico dell’Accademia Gilmont, punto di riferimento per quanto concerne la formazione nel settore.

Giancarlo è laureato in economia e management, specializzato in gestione aziendale e problem solving, all’interno dell’Accademia Gilmont Italia svolge il ruolo di docente di economia e diritto, mentre con l’altro fratello Gianluca è fondatore di “TUO”, società che si occupa di assistenza e accompagnamento dei clienti nell’apertura e nel lancio delle loro attività imprenditoriali.

Per l’occasione saranno impegnati in una lezione live a teatro, nella quale verranno offertial pubblico strumenti utili alla crescita personale e professionale, affrontando temi di stringente attualità e grande impatto emotivo.

Durante l’appuntamento saranno inoltre presentati due libri, indispensabili per chi desidera riscoprire se stesso, migliorare la propria immagine e strategia professionale. “Fermati! Ragiona!” di Giancarlo D’Amico, e “Non so più chi sono, ma voglio esserlo, di Antonella D’Amico”.

Il primo è una guida pratica per affrontare con lucidità le sfide quotidiane nella vita e nel lavoro, che attraverso una efficace strategia di personal branding, problem solving e gestione delle difficoltà, aiuta a riflettere sulle proprie capacità ed a sviluppare maggiore consapevolezza personale e professionale.

Il secondo Affronta argomenti come la seduzione e il linguaggio del corpo, attingendo a temi di psicologia, storia, mitologia, letteratura e cinema.

Studiando personalità iconiche come Cleopatra, Marilyn Monroe, Oscar Wilde e Casanova, l’autrice dimostra che l’affermazione della propria identità si realizza non solo attraverso il proprio aspetto esteriore inteso come abbigliamento, acconciatura e trucco, ma anche mediante il tono di voce, la gestualità e il desiderio di distinguersi, sfidando le convenzioni sociali.

“Partecipare a questo appuntamento – sottolineano Giancarlo e Antonella D’Amico – rappresenta un investimento su se stessi e sul proprio benessere, perché l’equilibrio psicofisico è la precondizione della felicità in una società ipercompetitiva, che spesso disorienta rispetto ai punti di riferimento fondamentali dell’essere rispetto all’omologazione che ci vorrebbe tutti uguali e schiacciati sulle mode del momento. Una occasione da non farsi scappare per chi è in cerca di se stesso e vuole avere le armi per eccellere a livello lavorativo e scalare un gradino in più nell’affrontare le sfide della vita”.

La partecipazione all’evento è a pagamento:

Per info e prenotazioni:

Tel: 3200437645

