Marino, Ambrogiani(Pd): Ospedale senza risonanza: venerdì manifestazione Pd davanti San Giuseppe

“La comunità di Marino e l’intero bacino della ASL Roma 6 sono stati ancora una volta lasciati in balia delle promesse non mantenute del centrodestra regionale. La tanto annunciata risonanza magnetica per l’Ospedale San Giuseppe di Marino, infatti, non è ancora arrivata, e non si hanno notizie certe sul suo destino. Un’assenza inaccettabile, che rappresenta un grave disservizio per i cittadini e un’ulteriore dimostrazione dell’incapacità della maggioranza regionale di centrodestra di rispettare gli impegni presi. La risonanza magnetica non è un lusso, ma uno strumento basilare ed essenziale per garantire diagnosi tempestive ed efficaci a tanti pazienti. E non se ne può prescindere. Per questo motivo, le due sezioni del Partito Democratico di Marino hanno organizzato una manifestazione per ribadire con forza la necessità di questo strumento diagnostico: venerdì 28 marzo, dalle ore 9:00 alle 12:00, saremo davanti ai cancelli dell’Ospedale San Giuseppe. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per far sentire la nostra voce a tutela del diritto alla salute della nostra comunità e chiedere risposte concrete e immediate alla Regione Lazio e al governatore Francesco Rocca. Vogliamo sempre ringraziare tutti gli operatori sanitari per il loro lavoro essenziale per mantenere in vita l’Ospedale Non molliamo un centimetro”.

Così, in una nota stampa, Sergio Ambrogiani, segretario Pd Marino – Circolo Bruno Astorre