FRADIAVOLO SBARCA NEL CUORE DI ROMA:

APRE FRADIAVOLO TRASTEVERE

Fradiavolo continua la sua espansione e sceglie il cuore di Trastevere per aprire il

suo 32° ristorante, il terzo nella capitale.

Innovativo ed ambizioso, il progetto Fradiavolo, marchio fra i più prestigiosi nel modo della

pizza contemporanea, sceglie il cuore di Trastevere per continuare la sua espansione

inaugurando il suo 32º ristorante. Un’apertura strategica, in uno dei luoghi simboli della

romanità, che consolida la posizione del gruppo nel mercato italiano e rafforza la propria

presenza in vista di un importante piano di sviluppo all’estero.

“L’apertura di Trastevere rappresenta il primo nostro locale in una area così importante e

rappresentativa” dichiara Mauro D’Errico, Presidente e Co-Founder di Fradiavolo,

“L’immobile in cui abbiamo aperto, oltre ad essere particolarmente bello, con il suo

straordinario giardino interno, è un pezzo magico di storia antica e moderna della città più

bella al mondo”. Il nuovo ristorante di Fradiavolo, in Via di Porta Settimiana n.8, è situato

in un angolo esclusivo del cuore di Trastevere, in una location storica, resa ancor più

suggestiva dalla presenza di due terrazze e di un giardino privato. Il tutto reso unico da un

design esclusivo ed originale, con ambienti dal gusto vintage, realizzati con materiali di

recupero, per un’atmosfera accogliente e ricercata.

L’obiettivo di questa nuova apertura è, come sempre per il marchio Fradiavolo, offrire una

pizza contemporanea, autentica e di qualità, ma con un carattere unico. Il successo di

Fradiavolo, sancito dalla presenza del marchio fra migliori 20 catene di pizzerie artigianali

al mondo nel ranking 50TopPizza, si basa su una visione innovativa della pizza: un

perfetto equilibrio tra ingredienti italiani di altissima qualità e un processo produttivo attento

alla sostenibilità. “Con un’apertura così importante” continua Mauro D’Errico “non

potevamo non fare anche noi un regalo alla città: in concomitanza dell’apertura di

Fradiavolo “Trastevere”, abbiamo deciso di lanciare il nostro nuovo impasto “Romano”, per

una pizza sottile e scrocchiarella”. Cinque sono dunque le tipologie di impasto disponibili

da Fradiavolo Trastevere. Accanto agli impasti classico, integrale, nero al carbone e senza

glutine, punto di forza di tutti i ristoranti del gruppo, nasce un nuovo impasto, per

omaggiare la città di Roma, sottile e scrocchiarello, in perfetto stile “alla romana”. Oltre alla

pizza, nella nuova sede trasteverina, si potranno gustare tre grandi classici della cucina

romana: carbonara, amatriciana e cacio e pepe.

Fradiavolo nasce come progetto ambizioso riuscendo ad imporsi, in meno di cinque anni,

nel panorama della ristorazione, conquistando riconoscimenti prestigiosi. Il brand,

acquistato nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, è oggi tra le migliori 20 catene di

pizzerie artigianali al mondo secondo la classifica 50TopPizza.

Nel 2024, il fondo Alto Partners ha acquisito la maggioranza del marchio, con l’obiettivo di

accelerarne l’espansione sia in Italia che all’estero. Ad oggi, Fradiavolo conta 32 pizzerie,

di cui 31 in Italia e una a Miami, con l’ambizioso obiettivo di raddoppiare la presenza sul

territorio italiano.