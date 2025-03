Giovanni Battista – La Possibilità

xr:d:DAF2gdwKP9w:96,j:224466775050525682,t:23121815

Quante possibilità ci offre la vita? Una, nessuna o centomila? In realtà non sempre è la vita a decidere se e quando concederci una possibilità, ma molto dipende anche da noi. Sono proprio le nostre azioni e le nostre decisioni a fare in che modo che la vita ci presenti delle possibilità, oppure no.

Ne è convinto anche Giovanni Battista, artista napoletano che a questo tema ha dedicato una canzone autobiografica chiamata proprio “La Possibilità”. Possibilità di cosa? In realtà Giovanni sulla questione è piuttosto criptico, ma racconta all’ascoltatore le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, quella stessa vita che gli ha dato un’altra possibilità.

Proprio per questo è grato alla vita e, riflettendo sulle sue esperienze passate e sul presente, dopo aver affrontato e superato vari ostacoli ha finalmente trovato le risposte alle sue domande. Giovanni Battista racconta la gioia e il desiderio di poter recuperare i sogni perduti e adesso può guardare con ottimismo ad un futuro colorato, che potrebbe simboleggiare una completa accettazione di se stessi su più livelli, un abbraccio totale della propria identità in tutte le sue sfumature.

Concetti e pensieri molto profondi per un artista a tutto tondo, un cantante ed esperto in filologia musicale con una profonda passione per la storia e la tradizione musicale partenopea. Giovanni nasce proprio a Napoli nel 1993 e ha anche pubblicato un’enciclopedia in tre volumi interamente dedicata alla canzone napoletana, impreziosita dalle prefazioni di illustri artisti del calibro di Peppino Di Capri, Antonio Buonomo e Lino Vairetti.

Come detto Giovanni è un artista a tutto tondo e infatti la sua carriera si estende anche alla scrittura poetica, in italiano e in napoletano, e all’interpretazione teatrale. In lui convivono due arti nobili come il teatro e la musica, che trovano il loro pieno completamento nello spirito partenopeo.

Nel corso della sua carriera Giovanni ha avuto la possibilità di esibirsi in eventi importanti, come la manifestazione canora del 29 aprile 2023 al Teatro Italia di Acerra, dove ha interpretato il brano “Cantare è d’amore” di Amedeo Minghi, occasione nella quale ha avuto modo di incontrare il grande Enzo Campagnoli e di lavorare con Gaetano Campagnoli che ha musicato il suo brano e curato gli arrangiamenti.

Altro importante snodo nella carriera di Giovanni è stata la sua partecipazione al prestigioso evento Sanremo New Talent il 12 febbraio 2025. Questo evento ha rappresentato per Giovanni un’importante vetrina per la musica e per il suo talento, evidenziando la sua versatilità artistica e la sua dedizione alla cultura musicale napoletana.

