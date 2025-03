UN OMAGGIO A DINO ZOFF: FERNANDO MANGONE DONA UN RITRATTO PER IL SUO 83° COMPLEANNO

Il pittore rende omaggio alla leggenda del calcio italiano con un’opera speciale, consegnata da Carlo Foramiti in un’emozionante cerimonia

In occasione dell’83° compleanno di Dino Zoff, recentemente festeggiato, uno dei portieri più iconici nella storia del calcio, il pittore Fernando Mangone ha scelto di rendere omaggio a questa leggenda con un’opera unica, simbolo di riconoscimento e gratitudine per la sua straordinaria carriera. Il ritratto, realizzato con grande cura e passione, rappresenta un tributo all’uomo e al campione che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio.

Per Fernando Mangone, il ritratto di Zoff non è solo una rappresentazione visiva, ma una dichiarazione di ammirazione per un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio con una professionalità e una passione senza pari. “Ho voluto realizzare questo ritratto per celebrare un uomo e un campione che ha segnato la storia del calcio con la sua classe, il suo carisma e la sua straordinaria capacità di leadership”, ha spiegato Mangone. “Dino Zoff è un simbolo di dedizione, disciplina e amore per lo sport. Questo è il mio modo per dirgli grazie per le emozioni che ha regalato a tutti noi”, ha concluso il pittore, visibilmente emozionato.

Dino Zoff è un’icona del calcio mondiale, non solo per i suoi successi e la sua capacità straordinaria tra i pali, ma anche per il suo spirito di sacrificio e il suo esempio di leadership silenziosa. Con il suo stile sobrio, essenziale e pragmatico, Zoff ha saputo guadagnarsi il rispetto di tutti, diventando un punto di riferimento assoluto per le generazioni di calciatori e tifosi. Il ritratto di Mangone si inserisce in un contesto di continuo riconoscimento e apprezzamento per la sua carriera, che ha segnato un’epoca nel calcio internazionale.

“Con questa iniziativa, abbiamo voluto ribadire non solo la sua stima personale per Zoff, ma anche il profondo rispetto che l’intero mondo dello sport e dell’arte nutre nei confronti di un uomo che ha fatto la storia del calcio. Il ritratto di Zoff, dunque, non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo di gratitudine per un campione che ha insegnato al mondo intero cosa significhi essere un vero leader, dentro e fuori dal campo” – concludono.