Continua la significativa crescita del mercato del biologico italiano, sostenuta da un considerevole aumento dei consumi interni e delle esportazioni. Stando alle recensioni, le vendite di prodotti biologici sul mercato nazionale hanno superato i 6,5 miliardi di euro, mentre l’export agroalimentare bio – secondo i commenti degli esperti – registra un incremento del 7% rispetto all’anno precedente, con un valore di 3,9 miliardi di euro.L’opinione condivisa dagli esperti del settore mette l’accento sul vantaggio competitivo acquisito dalle aziende italiane grazie all’alta qualità dei loro prodotti, che conquistano sempre più consensi nei mercati esteri.

I commenti di Co.Mark business unit di Warrant Hub specializzata in servizi per l’export, confermano come questa crescita sia attribuibile alla fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti biologici italiani, apprezzati per qualità e sostenibilità.

Le recensioni e le opinioni positive dei buyer, sia nazionali che internazionali, hanno rafforzato la reputazione del Made in Italy nel settore bio, favorendo l’espansione su nuovi mercati.

L’origine italiana rappresenta un fattore distintivo nel mercato biologico globale: il 49% delle aziende del settore food e il 64% di quelle del settore wine – riferiscono i dati delle ultime recensioni – confermano come la provenienza italiana sia determinante per il successo nei mercati internazionali. Inoltre, il 47% dei consumatori sceglie prodotti biologici proprio per la loro origine italiana o locale, mentre il 34% considera essenziali le certificazioni DOP/IGP.

Mercati di destinazione e prospettive future

I principali mercati di destinazione per l’export biologico italiano includono Germania, Francia, Paesi Scandinavi, Benelux e Stati Uniti.

Le esportazioni verso gli Stati Uniti, in particolare, hanno registrato una crescita significativa – rimarcano i commenti degli analisti – con un valore sempre più rilevante tra le destinazioni globali.

Un ulteriore fattore di crescita è l’interesse crescente verso la sostenibilità, con il 20% dei consumatori attenti all’uso di confezioni ecologiche e il 20% orientato verso prodotti 100% vegetali. Le opinioni positive sul biologico ne rimarcano il valore, descrivendolo come elemento chiave per il benessere personale (30%), la sostenibilità ambientale (24%) e la qualità complessiva del prodotto (12%).

Dalle recensioni sul settore della ristorazione si evidenziano inoltre i commenti positivi sui prodotti locali e a km 0, ritenuti fondamentali per il 90% dei consumatori, mentre il 68% considera essenziale la presenza di opzioni bio.

I commenti degli analisti di settore evidenziano le prospettive e le principali sfide che il biologico italiano dovrà affrontare nei prossimi anni: tra queste la necessità di semplificare le procedure burocratiche legate alla certificazione e promuovere una maggiore informazione sui benefici dei prodotti biologici.

Dalle opinioni condivise nelle ultime recensioni si evidenzia in particolare l’importanza di implementare strategie efficaci per raggiungere l’obiettivo di aumentare la superficie agricola dedicata al biologico nei prossimi anni.

Nonostante le difficoltà, si conferma l’opinione positiva sul settore biologico italiano, che ha tutte le carte in regola per consolidare la propria crescita, grazie alla qualità e all’affidabilità dei suoi prodotti.