Roma. Ghost house nel cuore di Trastevere. Scattano i sigilli per una casa vacanze. Check out immediato per gli “ospiti fantasma” colpiti da ordine di rintraccio

Aveva aperto una vera e propria casa vacanze fantasma nel cuore di Trastevere.

L’appartamento, non idoneo all’uso abitativo e di conseguenza privo di qualsiasi autorizzazione a svolgere al suo interno l’attività alberghiera, era conosciuto ai suoi ospiti ma era visitato “nell’ombra”. La ghost house, da oggi, resterà chiusa definitivamente su ordine del Questore di Roma, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

Un provvedimento motivato sulla base delle innumerevoli irregolarità sotto il profilo amministrativo e catastale riscontrate dagli agenti del Commissariato Trastevere quando hanno fatto accesso all’interno della struttura ricettiva di via di Santa Cecilia, dove avevano orientato i loro controlli.

Una casa “fantasma” non solo perché priva di ogni tipo di licenza, ma anche perché, in spregio alla normativa prescritta, i check-in e check-out non erano in alcun modo tracciabili dalla Polizia di Stato. Circostanza quest’ultima comprovata dalla presenza di alcuni ospiti di cui la titolare, alla richiesta degli agenti, non ha saputo fornire alcuna indicazione sulle generalità né, tantomeno, esibire ricevute di pagamento per il soggiorno offerto loro.

Dall’avvio dell’attività abusiva, infatti, la donna non aveva mai in alcun modo comunicato all’Autorità di P.S., tramite l’apposito portale “Alloggiati web”, gli ospiti in entrata ed in uscita dalla struttura. Un grave vulnus sulla sicurezza nella misura in cui viola una prescrizione imposta a livello normativo e che risulta di fondamentale importanza nell’alveo della strategia messa in campo della Questura di Roma in chiave di prevenzione per l’anno giubilare, con controlli a tappeto che insistono sulle strutture ricettive proprio per tracciare eventuali “presenze sospette” in ingresso o in transito nella Capitale.

Proprio all’interno della casa fantasma, tra i turisti ospitati “nell’ombra”, al momento del controllo degli agenti del Commissariato Trastevere, è “uscita allo scoperto” una coppia peruviana già nota alle banche dati in uso alle forze dell’ordine.

Entrambi, infatti, sono risultati gravati da provvedimenti di rintraccio per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Per l’uomo è subito scattata l’immediata espulsione dal territorio nazionale; nei confronti della donna, invece, è stata eseguita la misura cautelare del divieto di dimora.