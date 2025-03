Agricoltura, Confeuro: “Bene crescita Italia, ma UE unita contro dazi Trump”

“Confeuro esprime un giudizio positivo sui recenti dati Istat su agricoltura, silvicoltura e pesca, che evidenziano una crescita di questo settore cruciale per il mondo produttivo. In un contesto nazionale in cui l’economia continua a registrare una fase di stagnazione, l’agricoltura emerge come uno dei pochi settori in grado di segnare un progresso solido, con un valore aggiunto del 2%. Davvero un segnale di speranza per il futuro del nostro Paese, ma non possiamo fermarci qui. È essenziale infatti che governo e istituzioni locali lavorino con ancora maggiore determinazione per garantire politiche di sviluppo adeguate, capaci di incentivare la crescita economica e favorire il benessere sociale, oltre a rafforzare il settore agroalimentare, risorsa fondamentale per l’Italia. Inoltre, è necessario un impegno pure a livello internazionale, in particolare con l’UE, che deve presentarsi compatta e pronta ad affrontare uno scenario assai complesso, in cui l’amministrazione Trump sta ponendo ostacoli significativi all’ingresso dei prodotti agroalimentari europei nel mercato Usa. In particolare, le recenti minacce di dazi ingiustificati e dannosi per i nostri prodotti sono una sfida che l’Europa non può ignorare. E la risposta UE deve essere unitaria e risoluta, al fine di evitare che il protezionismo Usa danneggi tutta l’economia agricola: Confeuro, dunque, ribadisce l’importanza di politiche comuni forti, capaci di sostenere l’agricoltura, tutelare i consumatori e preservare l’eccellenza agroalimentare europea”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo.