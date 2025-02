Poeta fra introspezione e note malinconiche

L’artista svela la sua anima con A Volte Non Penso (Prima di Parlare), un brano nato da una fresca sera d’estate. La melodia circolare cattura il tumulto di sentimenti umani, regalando agli ascoltatori una riflessione intima sull’amore e la sua insicurezza. Un mix di delicatezza e intensità.

Poeta, è un piacere averti qui. Hai scritto “A Volte Non Penso (Prima di Parlare)” in modo che chiunque possa rivedersi nelle tue parole?

Sì, il mio obiettivo era descrivere un sentimento complesso in maniera semplice, così che chiunque potesse rispecchiarcisi e trovare conforto in parole che tutti possono sentire. Un sentimento come l’amore è un evento universale da cui tutti prima o poi rimaniamo catturati e da cui tutti sicuramente prendiamo qualche colpo, e ho voluto descrivere questa scheggia nel dito, una scheggia che sembra quasi una punizione, ma che in realtà trova risposta in soluzioni molto più infantili. Ma del resto quando il cuore è giovane, è giovane anche il suo giudicare.

Hai sperimentato anche altri generi musicali, prima dell’indie-pop?

Ho sperimentato un paio di generi nella mia vita oltre all’indie pop, ho suonato per qualche anno in una band alternative-rock indie-rock, con cui abbiamo pubblicato un album e ci siamo esibiti in vari eventi dal vivo, dopo quest’avventura in gruppo ho aperto un progetto solista di genere rap/trap con cui ho pubblicato tre singoli, durante questa parentesi ho anche lavorato a qualche produzione house e drum n bass, sperimentando il genere elettronico che è ancora presente nelle mie produzioni. Dopo questi viaggi mi sono imbarcato sul vascello dell’indie-pop, aprendomi la strada a un mondo vasto e tutto da esplorare.

Definiresti il brano introspettivo?

Lo considero introspettivo in quanto s’infila nei meandri più reconditi del nostro sentimento d’attrazione e ne esterna la semplicità e il suo complesso modo di farci inciampare in un terreno d’erbacce e piante rampicanti, portando la sua ambiguità sotto una teca di vetro, sopra cui analizziamo l’esemplare che con così tanto mistero, riesce a darci risposte per cui pensavamo non ci fosse domanda.

Saluta il tuo pubblico di ascoltatori!

Ciao a tutti! Io sono Poeta ed è stato un grandissimo piacere! Ringrazio per lo spazio che mi è stato dato e per gli occhi che mi hanno letto, sono veramente molto onorato di poter scrivere queste parole. Ricordatevi di seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite (@luca.paradina.poeta) e non temete, l’attesa non è ancora molto lunga, presto uscirà un singolo a cui seguirà un EP, preparatevi!

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: