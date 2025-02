INTERVISTA – Rinascere con Disincanto: il nuovo viaggio musicale di Janua

Janua ci trasporta in un percorso emozionale con “Disincanto”, un mix di sonorità elettro-pop e introspezione. Il brano esplora la forza di rinascere dalle ombre della disillusione, trasformando il dolore in accettazione e amore per sé stessi. Un messaggio universale racchiuso in una melodia avvolgente.

Bentrovato, Janua. “Disincanto” presenta echi delle tue esperienze personali?

Ciao a tutti voi e grazie per la vostra attenzione. Si! DISINCANTO parla di me e della mia ultima storia d’amore. Una storia intensa, lunghissima, fatta di momenti indimenticabili, nel bene e nel male. Ma quando l’ego di uno dei due, si insinua prepotentemente nella relazione, allora tutto è destinato a finire. Bisogna amare e lottare in due, ma se lotti da solo ti conviene aprire gli occhi e capire che quell’ incanto, forse non c’è mai stato. Soprattutto quando scopri che quella persona che hai amato, non è stata sincera con te.

Sono in tipo che se percepisce qualcosa, la verità, se la.va a cercare. Vado a cercare le consapevolezze che servono per andare avanti.

È possibile recuperare la stima di sé, dopo aver trascorso il proprio tempo ad amare qualcuno che l’ha distrutta?

Assolutamente si. Lo devi a te stesso. Non vorrai mica che sia qualcun altro a definire il tuo valore. Tu sei importante.

Prima di amare qualcuno, bisogna amare sé stessi? È fondamentale far convivere questi aspetti?

Amare se stessi è fondamentale, credo che un amore vero, possa aiutarti a sviluppare parti di te anche sconosciute e importanti per la tua crescita personale. Questo accade se la non persona che hai al tuo fianco, ti incoraggia, ti spinge a superare i tuoi limiti e le tue paure. Lo senti se una persona crede in te.

Che messaggio vorresti trasmettere ai tuoi ascoltatori?

Vorrei solo dire che non tutti sanno amare non coraggio e senza freni…ed è meraviglioso ma non tutte le persone che incontrerai saranno in grado di apprezzarlo. Impara a riconoscere queste persone o sprecherai il tuo tempo e le tue energie.

Ringrazio questa persona per avermi dato l’ennesima lezione. Non tutti i mali vengono per nuocere.

