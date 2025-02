Marino, il Consigliere Venanzoni su mercato unico rionale delle frazioni

“Il Comune di Marino è in fermento per una novità che promette di arricchire la vita della comunità e sostenere il commercio locale. Durante la seduta del consiglio comunale del 27 novembre, il Dott. Gianfranco Venanzoni, consigliere comunale di minoranza e membro del Partito Democratico, ha presentato una mozione innovativa che ha trovato il consenso della maggioranza. Questa proposta, frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra il consigliere, la segreteria del PD circolo B.Astorre i cittadini e gli operatori economici, segna un passo significativo verso un futuro più prospero per tutti. L’idea di realizzare un mercato rionale unico per le frazioni di Santa Maria delle Mole, Frattocchie e Cava dei Selci è un’iniziativa brillante che mira a unire le forze degli operatori economici locali, creando nuove opportunità per il commercio di prossimità. La scelta del grande piazzale antistante il Palaghiaccio come sede sperimentale non è casuale: questa location strategica garantirà maggiore visibilità e affluenza, portando benefici economici tangibili per i commercianti e un’esperienza di acquisto più ricca per i cittadini. Ma il mercato rionale unico non è solo un’iniziativa commerciale; rappresenta anche un ritorno alle tradizioni. I mercati sono da sempre luoghi di socializzazione, cultura e vita comunitaria, dove le persone possono incontrarsi, scambiare idee e mantenere vive le relazioni intergenerazionali. In un’epoca in cui la connessione umana è più importante che mai, questa proposta si inserisce perfettamente nel desiderio di rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità. Un sentito ringraziamento va al Presidente Domenico Trabalza e al segretario del PD Marino circolo Bruno Astorre, Sergio Ambrogiani, insieme a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, ascoltando le esigenze degli operatori e dei cittadini. È incoraggiante vedere come le buone idee, al di là delle differenze politiche, possano trovare spazio e supporto quando sono a beneficio della comunità. Il debutto del nuovo mercato unico è fissato per mercoledì 26 febbraio 2025, e l’attesa è palpabile. Segnate la data e preparatevi a vivere un’esperienza nuova, immersa nella tradizione, dove la comunità potrà sperimentare una socialità nel segno dello shopping territoriale. Con questa iniziativa, Marino si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, all’insegna dell’innovazione e della coesione sociale. Non vediamo l’ora di vedere come questa nuova avventura prenderà vita! #Marino #MercatoUnico #Comunità #Innovazione #Tradizione #PartitoDemocratico #GianfrancoVenanzoni”.

Così, in una nota stampa, Gianfranco Venanzoni, consigliere comunale di Marino.