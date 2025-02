INTERVISTA-Una guida oltre la sofferenza

Ivan Velardi esplora il significato della sofferenza in “L’Essenza Divina che Vive Dentro Noi”. Attraverso storie autentiche e spunti pratici, il libro mostra come il dolore possa trasformarsi in crescita personale. Un invito rivolto a chiunque desideri scoprire un senso più profondo negli eventi della vita.

Ciao, Ivan. Da dove nasce l’ispirazione per il libro “L’Essenza Divina che Vive Dentro Noi”?

Buongiorno, l’ispirazione di questo libro è nata in età adolescenziale, quando ho avvertito in me il desiderio di trovare delle risposte sul senso ella vita e la fede che fossero solo mie, e non dettate dalla società in cui viviamo.

Credi che l’uomo contemporaneo abbia perso il valore della spiritualità?

Credo di si, e questo penso sia dovuto alla mancanza di cercare delle risposte dentro di noi. Come dicevo poco fa sin da piccoli ci viene detto cosa è giusto o sbagliato, al catechismo iniziamo a conoscere Dio secondo certi criteri, ma se non ci poniamo anche noi delle domande sull’argomento, se prendiamo tutto come verità assoluta rischiamo di vedere la nostra fede “vacillare” alle prime difficoltà, perché magari capitano certi eventi che non riusciamo ad accettare e ci ritroviamo ad allontanarci dalla nostra Essenza Divina.

Quali sono i temi più cari?

Penso che dopo la parte iniziale, dove racconto come ho ritrovato la mia parte Divina, alcuni dei temi principali del libro sono l’idea che ci facciamo su Dio e le religioni, la figura degli Angeli nella crescita spirituale, il rapporto tra destino e libero arbitrio, il perdono e la gratitudine.

Hai già in mente qualche progetto per il futuro?

Diciamo che qualche idea sta iniziando ad arrivare, nello scrivere questo libro alcuni temi mi sono stati “suggeriti” dalla mia Guida, il vederlo tra le mani e rileggere certi passi mi provoca sempre delle emozioni, così come ascoltare le opinioni di coloro che lo hanno letto, anche di gente che non conosco e mi contatta perché vuole approfondire degli argomenti, o magari fare degli esercizi pratici in presenza, mi sta indirizzando ad un nuovo progetto. Non so esattamente cosa uscirà fuori, ma se le premesse sono queste, sicuramente qualcosa di bello.

