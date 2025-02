Chry – Buona Giornata

Le guerre purtroppo con tutte le loro atrocità hanno sempre fatto parte della storia dell’umanità e anche oggi continuano ad esplodere in diversi angoli del mondo. Al momento l’Italia sembra essere al fuori di conflitti e ostilità, ma se invece improvvisamente scoppiasse una guerra anche nel nostro paese?

È questo lo scenario che ha immaginato in un futuro distopico Chry, nome d’arte di Christian, nel suo ultimo pezzo in salsa rap “Buona Giornata”. Protagonista della canzone è Luca, un giovane che scompare da un giorno all’altro senza dire nulla alla fidanzata, che in una mattina come le altre si sveglia e non lo trova al suo fianco.

La ragazza cerca di chiamarlo più volte e di mettersi in contatto con lui in tutti i modi, ma senza ricevere alcuna risposta. Inizia a preoccuparsi seriamente e sta pensando di denunciare la sua scomparsa, fino a quando incontra un amico del suo fidanzato tornato in Italia. Ebbene l’amico gli racconta quello che è successo: Luca, che fa parte di un’importante brigata, è stato costretto a partire per soccorrere la popolazione in crisi, a causa anche delle gravi perdite delle brigate del paese, nel bel mezzo di una guerra.

Il fidanzato allora si fa sentire con una canzone dedicata a lei, per l’appunto “Buona Giornata”, da ascoltare ogni giorno con una vecchia videocassetta anni ’90 ancora funzionante. Nella canzone Chry alterna i ricordi dolci con la sua fidanzata, descritta come “la mia stella, la mia luce, una fenice che fa check”, e il racconto della sua vita attuale fatta di conflitti e di pericoli, di cui però non può rivelare molto perché è in missione privata.

“Buona Giornata” funge da filo conduttore tra Luca e la sua fidanzata, che ascoltandola ogni giorno può percepire il suo amore in attesa del suo ritorno. Sì perché Luca promette che tornerà, ma solo dopo aver portato a termine la sua pericolosa missione.

Una canzone d’amore quella di Chry, nato a Rho in provincia di Milano il 9 febbraio 2003. La musica è sempre stata la sua migliore amica, alla quale si avvicina ancora di più soprattutto nel periodo del lockdown. A 18 anni inizia a sperimentare e registrare i suoi primi brani, spinto dal desiderio di esprimersi e di comunicare attraverso il suono.

Il 12 agosto 2021 per lui è una data importante, poiché debutta con il suo primo singolo che rappresenta anche l’inizio del suo percorso artistico. La musica per Chry, oltre che una passione, è una vera vocazione.

