Torna il Roma Whisky Festival l’1 e il 2 Marzo 2025

Dopo il grande successo del 2024, torna il Roma Whisky Festival, l’evento aperto al pubblico e dedicato al variegato

mondo del whisky, ai suoi amanti, ai produttori, agli importatori, ai distributori e ai bartender che si è svolgerà sabato 1 e domenica 2 marzo nell’ormai consueta cornice del Salone delle Fontane.

Anche per questa edizione, sono previsti stand e spazi espositori delle più importanti aziende del settore, assieme a

quella che è la grande novità di quest’anno: la presenza si allargherà ad altri “Brown Spirits” come Rum, Cognac,

Armagnac e Brandy, tutti prodotti che hanno, nella loro realizzazione e storia, un percorso in comune con il whisky.

Un intero weekend dedicato al “re” dei distillati, che Andrea Fofi, fondatore ed organizzatore della manifestazione, ha

voluto arricchire con uno degli appuntamenti più attesi: una rinnovata Area Vintage, dedicata agli imbottigliamenti

d’epoca.

Nata dalla collaborazione con Oro Whisky Bar, è uno spazio pensato per chi già conosce l’anima di questo magnifico distillato e vuole scoprirne edizioni rare e particolari: tra le tante, annoveriamo un Rosebank 17yo del 1991,

Bowmore Joe Millroy Selection 21yo, CLYNELISH 14yo, 43%, Flora & Fauna degli anni ottanta, Macallan

invecchiamento in Sherry Oak 10yo del 1990, Hazelburn 8yo prima edizione.

Un’altra grande novità di quest’anno è il Welcome Drink gratuito. Un’iniziativa creata dalla collaborazione con Jameson Italia, che offrirà un token gratuito a tutti gli ospiti della rassegna.

Anche per quest’anno, non mancherà la serie di imbottigliamenti a tiratura squisitamente limitata, realizzata appositamente per Roma Whisky Festival. Quest’anno è il turno di un Ardmore 2008, un Highland Single Malt da 51,3

gradi, non filtrato, invecchiato in botti di Bourbon da 17 anni, che nella sua espressività, rappresenta tutto l’amore di

questa rassegna per il whisky.

Continua la sinergia con Oro Whisky Bar, noto locale della capitale, che curerà tutta l’area mixology dell’evento, con

Francesco Cimaglia, bar manager del whisky bar capitolino, e il famoso bartender Daniele Gentili.

A completare l’ampio spazio dedicato agli addetti al settore, il festival è aperto a tutti gli appassionati del distillato per

eccellenza, come confermato dal patron Andrea Fofi: “Negli ultimi anni il mercato del whisky, storicamente rivolto alla

stretta cerchia dei grandi appassionati, si è aperto ad un maggiore numero di consumatori: un prodotto che è oggi apprezzato da entrambi i sessi e da tutte le fasce di età”

Ne è la dimostrazione una lezione appositamente dedicata ai neofiti, ai quali è dedicato, da numerose edizioni, il mini-

corso di avvicinamento l’”ABC del whisky”.

Anche quest’anno si terrà il premio “Whisky & Lode”, che eleggerà i migliori whisky del salone valutati, come di

consueto, da una giuria di esperti secondo la regola del blind tasting, in quattro diverse categorie: Best Scotch Whisky,

Best Cask Strength, Best World Whisky e Best American Whiskey.

Tra le altre iniziative, ci sarà un’area dedicata al mondo delle birre, con la presenza di Le Bon Bock di Stefano Carlucci,

assieme alla cioccolata di Fonderia Dolci & Design, le ostriche e i crudi di Stagioni del Mare, i sigari del Club Amici

del Toscano, con le loro degustazioni guidate e in abbinamento, le proposte di Whisky Travel per i viaggi dedicati ai tour per distillerie in giro per il mondo, Casa Room Enoteca che proporrà dei nuovi corsi di formazione sul whisky e infine Ploom, il nostro partner dedicato al mondo delle sigarette elettroniche.

Le due giornate saranno accompagnate da momenti di musica live e djset con vinili.

Il tutto è realizzato grazie ai partner che sostengono l’evento: Acqua Orsini, Pallini, Meregalli Spirits, Akashi,

Carpathian Single Malt Whisky, Organics Redbull e Whisky Travel.

La manifestazione aprirà le porte sabato 1 marzo dalle ore 14.00 alle 21.00 e proseguirà nella giornata del 2 marzo con

gli stessi orari. I biglietti sono disponibili online attraverso il sito ufficiale https://romawhiskyfestival.it/