M5S, Molinaro: “Furti e criminalità in aumento nel Vallo di Diano e nel Cilento: serve un Commissariato di Polizia nel Golfo di Policastro”

L’Assessora al Comune di Vallo della Lucania: “Criminalità in crescita, cittadini esasperati. Serve una risposta immediata e concreta”

“La preoccupante escalation di furti e atti criminosi che sta colpendo il Vallo di Diano e il Cilento non può più essere ignorata. Ogni giorno emergono nuovi episodi di criminalità: da Auletta a Buccino, da San Gregorio Magno fino al Cilento e al Golfo di Policastro. I ladri agiscono con audacia, colpendo abitazioni e auto, portando via beni di valore, ma soprattutto violando la sfera più intima delle persone: la loro casa, la loro privacy, la loro sicurezza. Il danno subito dai cittadini non è solo economico, ma psicologico ed emotivo. La paura di trovarsi di fronte a intrusi nel cuore della notte, il senso di vulnerabilità e l’angoscia per la violazione della propria intimità domestica sono ferite profonde, difficili da rimarginare. I cittadini, esasperati e angosciati, sono costretti a organizzare ronde notturne per difendere le proprie case. Ma questa non può essere la soluzione. Lo Stato deve garantire protezione ai suoi cittadini con mezzi e risorse adeguati”. A dirlo è l’Assessora all’Istruzione del Comune di Vallo della Lucania, Iolanda Molinaro.

“Le forze dell’ordine locali, pur operando con grande impegno, non dispongono di risorse sufficienti per contrastare efficacemente l’ondata di criminalità. L’unico Commissariato di Polizia presente nella zona si trova a Battipaglia, troppo distante per assicurare interventi tempestivi nelle nostre comunità. È arrivato il momento di agire: chiedo formalmente al Ministro dell’Interno di valutare l’istituzione di un Commissariato di Polizia nel Golfo di Policastro, un presidio strategico che possa servire sia il Cilento che il Vallo di Diano, garantendo maggiore sicurezza a residenti e turisti, specialmente in vista dell’aumento delle presenze durante la stagione estiva”.

“La sicurezza non può essere un lusso, ma un diritto per tutti i cittadini. Il territorio ha bisogno di un presidio adeguato e di una risposta immediata da parte delle istituzioni. Mi auguro che il Governo prenda seriamente in considerazione questa richiesta per restituire serenità alla nostra comunità” – conclude Molinaro.