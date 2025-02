Rinascere in Ventiquattro Ore: continua il viaggio musicale di ANDROMEDA

Il nuovo singolo dell’artista in uscita il 31 gennaio 2025

“In ventiquattro ore tutto può cambiare, si può cadere, ma ci si può anche rialzare.” È con queste parole che ANDROMEDA annuncia l’uscita del suo terzo singolo inedito, Ventiquattro Ore. Questo brano segna una nuova pagina del racconto musicale iniziato con Ok, Goodbye e proseguito con Non hai bisogno di me, offrendo un ulteriore tassello del suo viaggio di rinascita personale e artistica.

Ventiquattro Ore rappresenta una tappa cruciale nel viaggio di rinascita personale e musicale di ANDROMEDA, alias Manuel Zamagni, un viaggio che attraverso la musica racconta il coraggio di affrontare se stessi, le proprie paure e le scelte più difficili della vita.

In Non hai bisogno di me, ANDROMEDA ha affrontato il momento doloroso di chiudere una relazione che, pur essendo stata un rifugio sicuro, aveva smesso di essere un luogo in cui crescere e respirare. Con Ventiquattro Ore, l’artista si sofferma su quel giorno cruciale in cui tutto cambia, quando la fine di quel legame diventa un punto di svolta, trasformando la sofferenza in una strada verso una nuova esistenza.

“Non era più amore, era paura di affrontare il vuoto, paura di ammettere che mi nascondevo dietro quella relazione per non guardare in faccia la realtà”, spiega l’artista. E così, nel giro di “ventiquattro ore”, tutto si rompe, ma al contempo si apre la strada verso una nuova vita. Il dolore per la fine di un legame si mescola alla consapevolezza che spesso è necessario lasciar andare per poter davvero rinascere.

Musicalmente, il brano si caratterizza per un sound pop/dance moderno con influenze anni ’80, che richiamano artisti come Dua Lipa, Ariana Grande e The Weekend, creando un’atmosfera energica ma intrisa di malinconia. La produzione è affidata al Glow Up Studio di Nacor Fischetti, già batterista dei La Rua, mentre testi e melodie sono nati dalla collaborazione tra Manuel e Gloria Collecchia (Sugar Music).

Ventiquattro Ore è un nuovo tassello del progetto artistico e umano di ANDROMEDA, un EP che, pezzo dopo pezzo, racconta il viaggio di un ragazzo che ha deciso di smettere di vivere per compiacere gli altri, scegliendo invece la strada più difficile ma autentica: quella di essere sé stesso. Ogni brano rappresenta un capitolo di questo percorso, esplorando temi universali come il coraggio, la libertà, l’identità e l’amore.

ANDROMEDA è molto più di un nome d’arte: è il simbolo di una visione. Come il personaggio che lo ha ispirato – l’eroe androgino dei Cavalieri dello Zodiaco – ANDROMEDA sfida ogni definizione e vive la propria arte come uno spazio libero da etichette e pregiudizi. Con la sua musica, Manuel invita chiunque abbia vissuto momenti di difficoltà a riconoscersi in questo percorso di rinascita e a trovare il coraggio di cambiare, di guardarsi dentro e di abbracciare la propria verità.

Ventiquattro Ore sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 31 gennaio 2025.

Ascoltalo su: https://andromedamusic.it/ventiquattroore

Scopri ANDROMEDA e il suo mondo:

Instagram: @andromeda_real

Spotify: ANDROMEDA su Spotify

Sito ufficiale: andromedamusic.it

Per interviste e collaborazioni:

management@andromedamusic.it

