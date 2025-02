Usa, V. Luxuria “Trump ha ossessione per il gender. A destra tutti alleati? Non ci fermeranno”

“Quella di Trump per il gender mi sembra proprio un’ossessione. Lui pensa di poter stabilire con le leggi che i sessi sono soltanto due e che non è possibile modificarli: è assurdo. A suo dire limita i diritti dei trans per tutelare le donne, ma la predica arriva da un uomo condannato per aver pagato in nero una pornostar al fine di nascondere il loro rapporto. Da che pulpito direi”. Ha esordito così ai microfoni di Radio Cusano Vladimir Luxuria, nel corso della trasmissione ‘Greenwich’, circa le dichiarazioni del neo presidente Usa in cui attacca gli omosessuali. E ha proseguito “Trump ha deciso che un negazionista senza vaccino può rientrare a fare servizio nell’esercito, mentre un gay no. Parliamo di uno che sosteneva che la varecchina potesse guarire il Covid, mi sembra un po’ lontano dalle soluzioni scientifiche. Stesso discorso incomprensibile-continua Luxuria- l’ha fatto quando ha dichiarato che i pompieri non riescono a domare i tragici incendi nel paese perché omosessuali: non capisco, queste persone non possono tenere in mano una pompa antincedio perché sono gay?”. Luxuria termina l’intervento con una riflessione di carattere internazionale “c’è un vento terribile che sta soffiando sull’Europa, non solo quello di Trump ma di tutte le destre. Oggi sono tutti alleati: Meloni, Trump e Orban. Esistono tanti modi per sobillare e diffondere violenza purtroppo, sia di natura fisica che psicologica. Musk è l’esempio di quello che dico, ha esercitato violenza sulla figlia trans costringendola a cambiare cognome. Queste persone possono rallentarci-sottolinea- ma non riusciranno a fermarci. Voglio credere che continueremo ad andare avanti nonostante le ombre del passato: questo vento di destra non ci fermerà” ha concluso Vladimir Luxuria.

