Ariccia. Il Sindaco risponde in merito al progetto “Rigenerazione Urbana del Centro Storico di Ariccia: recupero e adeguamento della mobilità e della viabilità”

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Ariccia, svoltosi il 30 gennaio 2025, è stata presentata un’interrogazione da parte dei consiglieri di opposizione Enrico Indiati, Francesca Monosilio e Cora Fontana Arnaldi, sul progetto “Rigenerazione Urbana del Centro Storico di Ariccia: recupero e adeguamento della mobilità e della viabilità”.

I consiglieri affermano che il progetto esecutivo non rispetta gli obblighi di legge, che prevedono per tutti i nuovi lavori, o lavori di rifacimento di opere preesistenti, di natura pubblica o privata, l’obbligo di eliminare, oltre alle barriere fisiche, anche quelle percettive che impediscono l’autonomia delle persone con disabilità visiva.

La risposta del Sindaco Gianluca Staccoli:

“Ariccia è uno dei pochi comuni dei Castelli Romani che ha adottato e trasmesso alla Regione il Piano Regolatore delle Barriere Architettoniche nei tempi stabiliti. Siamo orgogliosi di realizzare il progetto relativo a piazza di Corte, un’iniziativa che ne migliora significativamente l’accessibilità. Questo progetto è stato redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).

Grazie a questi interventi, le persone con disabilità permanente o temporanea potranno muoversi agevolmente nella piazza di Ariccia, poiché non ci saranno più scalini e tutto il percorso sarà sullo stesso piano. Per i cittadini con disabilità permanenti o temporanee, sono stati realizzati percorsi tattili appositi che collegano il centro storico con la piazza, garantendo un accesso sicuro e facilitato.

Il progetto è stato redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), con particolare attenzione affinché la piazza e altri spazi pubblici diventino completamente privi di barriere. Il percorso assicura un accesso diretto e facilitato per tutti, infatti, anche via Rosa sarà dotata di percorsi tattili così come le altre strade principali interessate dal rifacimento, il tutto come previsto dal PEBA. Invece, gli arredi verranno decisi di concerto con la Soprintendenza, che darà le indicazioni per gli stessi.

Inoltre, è in fase di sviluppo un piano per garantire la fruibilità dei locali situati sotto la Faraona, con l’implementazione di soluzioni impermeabilizzanti sopra la piazza, che ne miglioreranno l’accessibilità e sono in corso dei lavori di risanamento delle fondamenta dell’esedra, intorno alla chiesa. In merito al percorso da Palazzo Chigi all’ascensore non è stato previsto un percorso tattile in quanto l’inclinazione della strada non permette questo tipo di facilitazione.

Ariccia si conferma, dunque, un modello di inclusione e accessibilità, dimostrando che l’attenzione alle esigenze di tutti i cittadini è una priorità fondamentale per il nostro comune”.