Dj Em – Energize Me

La musica dance, dagli albori degli anni ’70 fino ad oggi, è molto cambiata ma il suo obiettivo è sempre stato uno solo: celebrare l’energia, la libertà e il potere della musica di ispirare. Ed è proprio questo anche l’obiettivo di “Energize Me” di Dj Em (distribuita da FVCK Record tramite Ingrooves Virgin Music), un brano che già nel nome racchiude una forte carica di energia che incoraggia gli ascoltatori a vivere ogni momento fino in fondo e lasciar andare via le inibizioni per godere al massimo di ogni piacere quotidiano che la vita offre.

Frasi come “no limits”, “spark inside my soul”, “pulse in my veins”, “hurricane” e “fly so high”, tutte presenti nel testo, trasmettono proprio un senso di esaltazione e di libertà, tratti caratteristici della musica dance.

Possiamo definirlo un brano piuttosto trasversale, poiché risponde alle convenzioni della musica pop. Tuttavia, considerando l’energia, il ritmo vivo e pulsante e l’atmosfera da club, “Energize Me” rientra a tutti gli effetti nel genere EDM. Da un punto di vista strutturale segue il tipico formato “strofa-ritornello-strofa-ritornello-bridge-ritornello”, molto comune nella musica pop e rock.

Data la tendenza alla musica dance elettronica, gli strumenti maggiormente utilizzati sono i sintetizzatori, le drum machine e i bassi elettronici, oltre a drum dinamici che creano una sensazione di energia con un ritmo di batteria forte e ritmato. La natura energica e allegra del testo è incarnata perfettamente nella melodia vocale orecchiabile e ripetitiva, che invita a muovere il corpo e scatenarsi.

“Energize Me”, dal sound edificante e stimolante, ha un notevole impatto emotivo sull’ascoltatore ed evoca sensazioni di energia, eccitazione e liberazione. I testi e l’energia pulsante nella musica insieme creano un senso di euforia e di gioia, rafforzando anche la fiducia in se stessi. Il brano può anche fungere da brano motivatore, ispirando l’ascoltatore a sentirsi più sicuro e avere maggiore fiducia in se stesso e nelle sue capacità.

“Energize Me” è un brano allegro, ha un ritmo ballabile e una melodia orecchiabile, tre requisiti che lo rendono adatto a club, feste e qualsiasi situazione dove le persone vogliono ballare, scatenarsi e divertirsi senza freni inibitori.

Infine, due parole su Dj Em, che si esibisce da anni in diversi club e lavora anche come dj resident in numerosi programmi radiofonici nazionali e internazionali. Il suo genere di dj set è la tecno e la tecno melody, spaziando tra vari generi house come afro e funky. Oltre all’attività di dj, si diletta a lavorare come producer, infatti all’attivo vanta tre singoli originali (“Move Your Body”, “Running to You” e “Time”) e due cover (“Could You Be Loved” e “At Night”).

BIOGRAFIA

DJ EM è un DJ e producer attivo da diversi anni sulla scena musicale, con esibizioni in club prestigiosi e una solida presenza come DJ resident in programmi radiofonici nazionali e internazionali. Il suo stile spazia tra techno, techno melody e diverse sfumature della house, includendo afro house, funky e sonorità ispirate agli anni ’80, ’90 e 2000.

Ha calcato palcoscenici di rilievo come l’ADE di Amsterdam, il Ministry of Sound, l’Orion di Roma, Cinecittà World e la Fabbrica del Beat. È atteso tra i protagonisti dell’Amore Festival il 31 dicembre 2024.

Parallelamente alla carriera da DJ, DJ EM ha intrapreso il percorso di producer, pubblicando tre singoli originali (Move Your Body, Running to You, Time) e due cover (Could You Be Loved, At Night), disponibili su tutte le piattaforme di streaming. A gennaio 2025 è prevista l’uscita del suo nuovo singolo Energize Me, un brano dalle sonorità pop/EDM.

Negli ultimi anni ha avviato collaborazioni con DJ e label internazionali, ampliando la sua rete artistica e produttiva. A dicembre 2024, il suo primo brano inedito in italiano ha raggiunto la finale del contest Promuovi la tua musica, che si terrà il 24 maggio 2025 presso il Teatro Marconi a Roma.

