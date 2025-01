La band The Amnesia lancia “Stake and Heart”: singolo estratto dal concept album “A Tale of Bloody Moonlight” pubblicato da Too Loud Records

Il brano dal 24 gennaio in promozione radiofonica nazionale e internazionale

La band bolognese The Amnesia, formata da cinque giovani musicisti uniti dalla passione per la musica emozionale e dalle atmosfere dark, annuncia il lancio di “Stake and Heart”, primo singolo estratto che dal 24 gennaio sarà nelle radio in promozione nazionale e internazionale. Questo brano rappresenta un tassello importante nel concept album “A Tale of Bloody Moonlight”, pubblicato a novembre 2024 sotto l’etichetta indipendente Too Loud Records.

“Stake and Heart” è stato concepito come ponte narrativo tra l’intermezzo e la conclusione dell’intero disco, che racconta una storia avvincente e gotica basata sulle vicende di un vampiro. Il singolo esplora temi di tradimento sentimentale e morale con sonorità che mescolano malinconia e potenza emotiva, riflettendo il confronto tra il protagonista e Lady V, l’antagonista. The Amnesia porta con sé un originale mix di influenze musicali che spaziano dal punk contemporaneo al rock classico. Il sound, che richiama artisti come My Chemical Romance, Ghost, Paramore, Santana, Led Zeppelin, Sistem Of A Down, si distingue per le melodie oscure, i testi profondi e arrangiamenti che uniscono energia e introspezione. Ogni membro della band contribuisce in maniera impeccabile con il proprio talento al risultato finale: Luca Bevilacqua alla voce solista, Mattia Crivellini alla chitarra ritmica, Simone Stanzani alla chitarra solista, Lorenzo Magnani al basso e Valentino Biagini alla batteria.

Fondato a Bologna nel 2023, il gruppo ha immediatamente attirato l’attenzione con il suo stile autentico, firmando in pochi mesi un contratto con Too Loud Records per la produzione di “A Tale of Bloody Moonlight”. Questo album è un viaggio sonoro coinvolgente e coeso che trasporta gli ascoltatori in un mondo oscuro ed emozionale e “Stake and Heart” emerge come un pezzo chiave di questa esperienza musicale.

