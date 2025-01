Janua presenta il nuovo singolo “Disincanto” disponibile dal 18 gennaio

Un brano che mescola sonorità elettro-pop ed emozioni profonde raccontando la forza di rinascere e amare sé stessi

Fuori il 18 gennaio nei principali stores digitali e in promozione nazionale nelle radio italiane “Disincanto”, il nuovo singolo di Janua. Un brano intenso e personale, che mescola sonorità elettro-pop a emozioni autentiche, raccontando una storia di rivelazione e libertà interiore. “Disincanto” è una canzone nata dalle ceneri di una profonda disillusione, un sentimento che l’artista traduce in musica con delicatezza e forza. Il pezzo esplora il tema della consapevolezza, di quel momento in cui si accettano le verità più dolorose per imparare ad amare sé stessi prima di tutto. Il testo riflette su una storia d’amore destinata a svanire, ma da cui Janua, con sguardo lucido e cuore aperto, emerge più forte, lasciando andare il passato con sincerità e augurando felicità a chi se ne è andato.

“Ho scritto questo pezzo in seguito ad una delusione d’amore, ma credo, ancor di più, umana… per quanto tu abbia amato senza freno… dover accettare che quella stessa persona non farà mai lo stesso per te… Le storie passano, il rispetto no. Non dovrebbe. Non è colpa di nessuno, sia ben chiaro. Non ci sono vinti o vincitori… Ti vedo per quello che sei e ti auguro la felicità e l’amore che desideri.” Janua

Con gli arrangiamenti curati nei minimi dettagli da Roberto Fallarino e con mixaggio e editing del maestro Marco Colella, il brano si distingue per il suo sound moderno e avvolgente, perfetto per trasmettere un messaggio universale. “Ti vedo per quello che sei”, canta l’artista, con un’intensità che parla direttamente a chiunque abbia sperimentato il dolce-amaro della rinascita dopo una perdita. Janua non è solo un nome d’arte, ma un simbolo personale di rivalsa e di nuovo inizio. Con una forte passione per la musica e un’anima combattiva, l’artista invita gli ascoltatori a entrare nel suo mondo, fatto di storie quotidiane ma straordinariamente condivisibili. Per chi si ritrova nelle sue parole e nelle sue melodie, nelle sonorità elettroniche che si intrecciano con i sentimenti più puri, “Disincanto” è un invito a scoprire qualcosa di sé stessi.

