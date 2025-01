Giustizia, D. Toninelli “Separazione carriere non è pericolo per democrazia, ma non incide. Processo penale dura anni. Dove sta riforma concreta?

Danilo Toninelli nel corso della trasmissione ‘Controinformazione’ in onda su Radio Cusano, in merito alla separazione delle carriere dei magistrati ha dichiarato:

“Quello della separazione delle carriere è un processo lungo e non sappiamo se e quando andrà in porto. Il problema è che, con la giustizia catastrofica che abbiamo, la separazione delle carriere non inciderà per niente. Un processo penale in Italia solo per il primo grado può durare più di 1000 giorni, parliamo di anni: questo è il problema. Io non credo questa riforma sia un pericolo per la democrazia perché l’indipendenza della magistratura non è a rischio e non lo è nemmeno l’obbligatorietà dell’azione penale. Questa riforma non mi spaventa per niente ma sinceramente non capisco dove sia la riforma concreta, quello che serve alla giustizia è più trasparenza e meritocrazia”.