“Donne al bivio”, il ritorno in televisione di Michela Persico

Fare la valigia, disfarla per poi farla nuovamente: il 2025 è iniziato da pochi giorni e Michela Persico lo ha intrapreso con la solita voglia e determinazione che ormai da sempre la contraddistingue.

La tratta Torino-Amsterdam è ormai “la strada di casa” per la giornalista bergamasca che raggiunge spesso la capitale olandese per trascorrere del tempo con il marito Daniele Rugani, difensore dell’Ajax.

Giornalista, attrice e conduttrice, Michela Persico ha fatto il suo ritorno anche in tv, tornando ospite, nella giornata di ieri, di Monica Setta nel programma “Donne al bivio”.

Il programma si concentra appunto sulla donna, spesso chiamata nella propria vita a fare sacrifici e prendere scelte difficili per realizzare i propri sogni.

La vita di Michela Persico rappresenta infatti un esempio per molti: sacrifici e tanta passione per il proprio lavoro ma allo stesso tempo amore incondizionato per il suo Daniele ed il piccolo Tommaso, spesso protagonista nei profili social della giornalista bergamasca.

“Nel mondo di oggi credo sia fondamentale per una donna credere nei propri sogni, io ho avuto la fortuna di circondarmi di persone magnifiche, Daniele è il mio primo sostenitore e il nostro rapporto è meraviglioso per questo.

Monica mi ha dato l’opportunità di tornare all’interno del programma e ne sono onorata, la ringrazio di cuore per l’affetto che mi ha sempre dimostrato.

A fine mese uscirà nelle sale cinematografiche di Torino (ed in tutta Italia) il mio secondo film “Abyss Drug” e sulla piattaforma Prime Video è disponibile “In-Finiti”, con cui ho debuttato.“

Per la coppia insomma il 2025 sembra essere iniziato con il piede giusto, Daniele Rugani è diventato centrale nella difesa del club olandese ed il piccolo Tommaso si è ambientato benissimo ad Amsterdam, città in cui la famiglia Rugani continua a crescere ed a seminare il proprio amore.