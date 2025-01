DLEMMA – “Next in Line”: ballare sulle difficoltà interiori

“Next in Line”, il nuovo singolo dei Dlemma, è un brano che insegna qualcosa di molto importante in modo diretto ma altrettanto efficace. Il singolo è incentrato su chi, in una maniera o nell’altra, deve vedersela con le difficoltà interiori, tipiche dell’animo umano, che a maggior ragione vengono spesso a presentarsi in un mondo ingarbugliato e arduo da affrontare. E in una società come questa, nella quale si è spesso di corsa, a maggior ragione viene spontaneo porsi tanti interrogativi. Del resto, come ci insegna Pino Caruso, un dubbio è qualcosa di più di un pensiero: un pensiero, infatti, può anche essere statico e diventare una fissazione; un dubbio, invece, è sempre dinamico.

Questo concetto così significativo viene espresso, non a caso, con una musica rock altrettanto potente e ipnotica: capace, come spesso si richiede ad un genere simile, di far scatenare, ma anche in grado di far entrare gli ascoltatori in perfetta sintonia con un messaggio così profondo, recependolo al meglio e con la giusta carica. Si tratta dunque di un brano, come direbbe Pete Townshend, che non eliminerà i nostri problemi, ma ci permetterà di ballare su di essi.

