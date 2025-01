Elisa Forte torna in scena con “Miss Befana”: uno spettacolo magico per tutta la famiglia

Roma si prepara ad accogliere nuovamente Elisa Forte sul palco, questa volta nei panni della protagonista di “Miss Befana”, il divertente e coinvolgente spettacolo teatrale che andrà in scena il prossimo 6 gennaio al Teatro Petrolini, in via Rubattino 5.

Lo spettacolo, pensato per un pubblico di famiglie e bambini, racconta di un singolare concorso: decretare la migliore Befana. Tra risate, sorprese e momenti di pura magia, la vera Befana – interpretata magistralmente da Elisa Forte – cercherà di farsi valere e dimostrare di essere l’unica autentica portatrice di doni dell’Epifania. Con la sua consueta presenza scenica e la capacità di interagire con il pubblico, Elisa saprà coinvolgere i piccoli spettatori in un viaggio divertente e interattivo, lasciando spazio all’immaginazione e al divertimento.

A rendere l’esperienza ancora più speciale ci sarà un’accogliente merenda offerta prima dello spettacolo, un modo perfetto per preparare i bambini all’atmosfera magica che li attende in sala. E al termine della rappresentazione, la vera protagonista della giornata, la Befana, riempirà personalmente le calze dei più piccoli con dolcetti e sorprese, rendendo questa festa un ricordo indimenticabile per tutta la famiglia.

Elisa Forte, reduce da un 2024 ricco di successi teatrali e cinematografici, torna quindi in scena dimostrando ancora una volta la sua incredibile versatilità e la capacità di conquistare ogni genere di pubblico. La sua interpretazione promette di essere il cuore pulsante di uno spettacolo che celebra la magia dell’Epifania con dolcezza, allegria e tanto coinvolgimento.

Non perdete l’occasione di vivere un pomeriggio unico con “Miss Befana”, dove arte, tradizione e divertimento si fondono per regalare ai bambini – e ai loro genitori – un’esperienza teatrale indimenticabile.

Per informazioni e prenotazioni, il Teatro Petrolini di Roma è pronto ad accogliervi per celebrare insieme l’Epifania in compagnia di Elisa Forte e della magia della Befana!