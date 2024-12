Luca & The Tautologists presentano “At The Movies”: un’esplorazione cinematografica dell’amore e della perdita

L’eclettico trio offre un singolo evocativo pieno di immagini vivide e paesaggi sonori ispirati al deserto ora disponibile su tutte le principali piattaforme

Luca & The Tautologists, l’innovativo trio italiano guidato dal poliedrico Luca Andrea Crippa, presenta il loro accattivante singolo “At The Movies“, pubblicato il 6 dicembre 2024 su tutte le principali piattaforme digitali e ora nelle radio in promozione nazionale a partire dal 13 dicembre. “At The Movies” è una narrazione sincera di una rottura inaspettata e del conseguente bivio emotivo. Con l’opzione dell’amicizia, o qualcosa di più profondo, in bilico, la canzone approfondisce i temi della solitudine e dell’introspezione. Il testo dipinge paesaggi evocativi, da notti inquietanti e tranquille a un’ambientazione metaforica nel deserto occidentale, dove “me alone at the moon” riecheggia come un ululato solitario in una landa desolata cinematografica. La vivida rappresentazione di uno sfondo stereotipato di un film western aggiunge uno strato nostalgico e surreale a questa storia personale di desiderio e resilienza.

Ascolta il brano

Musicalmente, il suono caratteristico del trio è messo in mostra magnificamente in “At The Movies”. Il brano è stato prodotto nei Laboratori di Sperimentazione Sonora dei NITON LAB, fondendo elementi post-rock con toni sognanti ispirati al deserto. La profondità ritmica portata da Paolo Roscio al basso e Deneb Bucella alla batteria crea una base ben strutturata sostenendo in maniera impeccabile l’emotiva voce di Luca Andrea Crippa. Luca & The Tautologists hanno rapidamente attirato l’attenzione per le loro composizioni sensibilmente ricche. Con una prolifica vena creativa, 60 branidi cui una trentina registrati negli ultimi due anni e altrettanti destinati a ulteriori 3 album, il gruppo continua a rimodellare i propri confini sonori, attingendo dai quattro decenni di esperienza musicale e collaborazioni di Luca. “At The Movies” non è solo una canzone; È un’esperienza, un’odissea cinematografica ed emotiva che invita gli ascoltatori a confrontarsi con le verità agrodolci dell’amore e della perdita.

