“Solo un Crodino”, surrealità e risate fra solitudine e amicizia

E’ uscito “Solo un Crodino”, nuovo cortometraggio scritto e prodotto da Valerio Molinaro e diretto da Matteo Fischetti. La commedia racconta con toni surreali e divertenti una storia di solitudine e amicizia nata per caso, sullo sfondo di una Roma notturna e malinconica.

In appena nove minuti, il film riesce a fondere leggerezza e profondità, raccontando le vicende di Matteo, un quarantenne alle prese con i postumi di una festa e una delusione amorosa. Fermato da un finto carabiniere durante un controllo alcolemico, Matteo si ritrova coinvolto in una serie di situazioni assurde che, tra confessioni e giochi, sfociano in un’insolita amicizia. Il cortometraggio esplora il tema della solitudine in modo originale, trasformando un episodio quotidiano in un viaggio emotivo che culmina in un finale imprevedibile.

A interpretare i protagonisti sono Andrea De Rosa e Lorenzo Renzi, due volti noti del panorama cinematografico italiano. De Rosa, ricordato per film cult come “Notte prima degli esami” e “Amore, bugie e calcetto”, dà vita a Matteo, un uomo perso tra disillusioni e alcool. Al suo fianco, Lorenzo Renzi – attore e regista apprezzato per ruoli in produzioni come “Romanzo Criminale – La Serie” e “Tutto chiede salvezza” – veste i panni del finto carabiniere, regalando una performance che alterna comicità e introspezione.

La regia di Matteo Fischetti cattura con precisione il tono surreale della storia, mentre la fotografia di Lorenzo Costa gioca con luci e ombre per rappresentare al meglio l’atmosfera della capitale. Il commento musicale, firmato da Riccardo D’Ovidio, aggiunge un tocco emotivo che accompagna lo spettatore lungo il percorso narrativo.

Alla base del progetto c’è la penna di Valerio Molinaro, autore di romanzi gialli e sceneggiatore pluripremiato. Con una carriera che spazia dal teatro alla narrativa, Molinaro ha già firmato opere come “Effetto Pipistrello” e “Maledetta primavera”, quest’ultima proiettata in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma. In “Solo un Crodino”, Molinaro dimostra ancora una volta la sua capacità di raccontare temi universali con uno stile leggero, ma incisivo.

Il cortometraggio è stato pensato per i principali festival cinematografici italiani e internazionali, con l’obiettivo di confermare l’alta qualità del cinema breve italiano. “Solo un Crodino” punta a catturare l’attenzione del pubblico e della critica grazie alla sua miscela di umorismo, riflessione e un tocco di assurdità.

Con un cast di rilievo e un team creativo affiatato, “Solo un Crodino” si propone come un’opera capace di far sorridere e riflettere, raccontando con ironia e sensibilità quanto possa essere potente un incontro casuale.