Natale, Ambrogiani(Pd): “Gioia e speranza per cittadini di Marino e Italia”

“È stato un anno difficile e complesso. La negativa congiuntura economico-finanziaria e i conflitti militari in atto, hanno messo e stanno mettendo materialmente ed emotivamente a dura prova le famiglie italiane, comunque mai dome di fronte ai problemi e alle criticità. Per questo motivo, auspichiamo che il Natale in arrivo sia un momento di raccoglimento e di affetto, per stare con i propri cari, una opportunità per guardare al 2025 con maggior speranza e rilassarsi dalle questioni che quotidianamente ci tormentano. Sta anche e sopratutto alla politica, inoltre, risollevare le famiglie italiane dalla crisi vigente, attraverso provvedimenti e azioni sociali realmente vicine alla comunità. Un obiettivo, questo, che il Partito Democratico cercherà di far valere in tutte le sedi istituzionali deputate: nei Comuni, come Marino, in Regione Lazio e in Parlamento in opposizione all’attuale governo. Il Pd Marino – Circolo Bruno Astorre continuerà a lavorare per costruire una Marino più giusta e inclusiva, dove nessuno venga lasciato indietro e dove le istituzioni siano davvero vicine ai bisogni delle persone, con l’obiettivo di rispondere alle sfide che ci attendono, dal sostegno ai servizi pubblici locali allo sviluppo sostenibile e alla tutela delle fasce più fragili della popolazione. In attesa di un 2025 che si prospetta intenso, dunque, vogliamo rivolgere un buon natale e un felice anno nuovo ai nostri concittadini di Marino (e non solo), augurando momenti di gioia, pace e serenità”.

Così, in una nota, il segretario Pd Marino – Circolo Bruno Astorre, Sergio Ambrogiani.