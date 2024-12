TURISMO: AGCI CON LOCALTOURISM.IT PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY COOPERATIVO

“Heritage of the Apulian Experience” è l’evento nel quale AGCI insieme a Horizon Solutions partecipa per lanciare un progetto volto alla promozione della cultura, dell’enogastronomia e del turismo attraverso le nostre cooperative

Presso Palazzo Fornari del Borgo Antico di Cerignola, in provincia di Foggia, dal 14 al 16 Dicembre, avrà luogo l’evento “Heritage of the Apulian Experience”, che vedrà la partecipazione di AGCI con la presenza e l’intervento del presidente Nazionale, Giovanni Schiavone, e che sarà un’occasione di confronto tra rappresentanti istituzionali, imprenditori, per un rilancio del territorio dal punto di vista culturale, economico, sociale e digitale. La manifestazione sarà l’occasione per presentare il progetto CoopLocaltourism.it, nato dalla collaborazione tra AGCI Nazionale e la Rete del Mediterraneo, presieduta dall’imprenditore Enzo Dota, per l’implementazione e per condividere la propria esperienza della piattaforma Localtourism.it. con il mondo cooperativo AGCI.

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere il turismo cooperativo attraverso il patrimonio enogastronomico, culturale, favorendo l’opportunità di raccontare le storie autentiche del Made in Italy attraverso una rete di Local Manager e Local Ambassador AGCI diffusa su tutto il territorio, con il coinvolgimento di Horizon Solutions, società cooperativa specializzata nella digitalizzazione, che opererà in qualità di coordinatore nazionale. Attualmente le cooperative coinvolte nel progetto sono 15 e operano nelle regioni: Puglia, Sardegna, Abruzzo, Calabria, ma è solo l’inizio di un percorso che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i territori.

Localtourism.it, nello specifico, è una piattaforma digitale ideata dalla Rete del Mediterraneo per valorizzare il patrimonio italiano, integrando diversi settori che abbracciano il Made in Italy e creando un effettivo legame tra il consumatore, il territorio e il turismo locale. Con il sistema di Localtourism.it ogni prodotto è dotato di QR Code che collega i consumatori alla storia del prodotto e del proprio territorio. Il consumatore, con questo sistema, può approfondire la conoscenza del produttore, delle tradizioni locali, dei punti d’interesse, trasformando ogni acquisto in un un’esperienza turistica, in un’opportunità di scoperta del territorio e conferendo alle cooperative maggiore visibilità sui mercati nazionali ed esteri.

Per il presidente Giovanni Schiavone: “Questo progetto ambizioso e virtuoso intende essere un’opportunità per le nostre cooperative che lavorano per incentivare il turismo, diffondere l’autenticità dei propri prodotti, agevolare la narrazione e la promozione del territorio. Con Localtorism.it molti settori chiave del Made in Italy possono integrarsi e fare rete: dell’agroalimentare all’artigianato, dalla cultura al turismo incentivando di conseguenza occupazione e creando sinergie con le imprese locali”.