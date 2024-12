Bro Berri – Il nuovo singolo “SUONO ELETTRONICO”

Le sonorità Electro-Rap propongono un’analisi del proprio vissuto

Il duo Bro Berri torna a far ballare le piste più calde d’Italia con il nuovo singolo “SUONO ELETTRONICO”, disponibile dall’8 settembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. I due fratelli della provincia di Roma, dalla carriera estremamente brillante, ricca di DJ set e live show, propongono un brano con sonorità Electro-rap, che strizza gli occhi alla radio e si trasforma, poi in un banger da dancefloor. Il pezzo è caratterizzato da alcune note malinconiche di chi analizza il proprio vissuto e prende consapevolezza. Si può avere fiducia nei sogni perché, a chi non demorde, prima o poi, qualcosa di bello succederà. Questo viaggio è accompagnato da una costante invariabile: il suono elettronico, che diventa “il migliore amico col quale confidarsi”, un catalizzatore di energie infinite, mezzo di danza e di liberazione dell’anima. Le metriche, melodiche e rap, si fondono perfettamente, come sempre, tra le tonalità in contrapposizione dei due fratelli che, per la prima volta, decidono di inserire il francese come seconda lingua nella canzone.

I Bro Berri sono un duo di dj, produttori e cantanti italiani, formato dai fratelli Stefano ed Enrico Berretti. Sono nati in Riviera d’Ulisse, cresciuti a Cagliari e Civitavecchia; attualmente, abitano a Milano, città in cui si muovono nel panorama EDM, ricevendo supporto da artisti come David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo Martin Solveig, Bob Sinclair e Deorro. Il loro collettivo BB SQVAD, nonché format, è una realtà emergente in Italia e all’estero: hanno la possibilità di collaborare con artisti famosi ed esibirsi sui palchi grazie a dj sets e organizzazioni di eventi. La loro evoluzione stilistica e sonora è continua: vogliono raccontare la loro storia e i propri pensieri attraverso la musica elettronica ed hip hop, mostrando la propria autenticità nel panorama artistico contemporaneo.

