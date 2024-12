Roma: controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie del Lazio 29 novembre – 5 dicembre 2024 – “OPERAZIONE ALTO IMPATTO”

11.004 persone identificate di cui 7.867 in ambito provinciale, 3 persone arrestate in ambito provinciale, 13 persone denunciate in stato di libertà di cui II in ambito provinciale, 700 pattuglie impiegate in stazione in ambito regionale di cui 477 impiegate in stazione nell’ambito provinciale, 16 contravvenzioni amministrative elevate in ambito regionale di cui 6 al Regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre 2024.

Particolare rilievo ha assunto l’operazione “ALTO IMPATTO” nella giornata del 4 dicembre 2024: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. Sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria, individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, bonificate le aree di interesse dell’utenza, controllati esercizi pubblici commerciali: l’attività ha condotto all’identificazione di 213 persone, decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria, per un totale di 18 pattuglie impiegate in stazione.

Nella serata del 29 novembre il personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario presso lo scalo ferroviario di competenza, su segnalazione di personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Grosseto, ha tratto in arresto 1 persona, rintracciata a bordo di un treno regionale. Dai controlli esperiti al terminale la stessa è risultata destinataria di un Ordine di esecuzione di misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Grosseto. Sin da subito, alla vista degli agenti, la donna ha assunto un atteggiamento non collaborativo, sdraiandosi a terra e praticando una tenace resistenza passiva tanto da rendere impossibile la sua identificazione. Da ulteriori accertamenti tramite banca dati gli operatori sono riusciti a confermare l’esatta identità della donna e previ accordi con il P.M. di turno hanno provveduto ad associarla presso la casa circondariale di Civitavecchia.

Nel pomeriggio del 3 dicembre il personale della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Roma Fiumicino, unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Fiumicino, ha tratto in arresto 2 persone per il reato di furto aggravato. Nel particolare, durante la mattinata la Sala Operativa della Questura di Roma ha informato gli agenti della Polizia Ferroviaria, tramite i canali radio, del furto di un’autovettura di una società di noleggio avvenuto poco prima, e che la stessa attraverso il sistema di localizzazione GPS risultava essere in transito nei pressi di Parco Leonardo, quartiere posizionato tra Roma e Fiumicino. Gli Agenti del Commissariato si sono portati nella zona segnalata dove era già presente personale della Sottosezione Polfer di Roma Fiumicino ed hanno intercettato l’auto, che è stata subito bloccata. Alla guida della stessa due giovani di cui uno minorenne, con diversi precedenti specifici di polizia e con al seguito gli arnesi idonei a compiere il furto di autovetture. Durante le fasi dell’intervento, il minore ha cercato di divincolarsi per darsi alla fuga strattonando uno degli agenti, senza riuscire però nell’intento. Per i due sodali, tratti in arresto in flagranza per i reati di furto aggravato resistenza e possesso di utensili da scasso, è stato predisposto il regime degli arresti domiciliari per il maggiorenne, mentre il minore è stato affidato al Centro di Prima Accoglienza di Via Virginia Agnelli in Roma.

298 persone identificate, questo è il bilancio dell’attività di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dei servizi rafforzati di un controllo “straordinario”, a bordo di convogli ferroviari nella tratta Roma Termini — Caserta e viceversa, svolto nella giornata 2 dicembre 2024, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell’ambito dell’operazione “ALTO IMPATTO”. Il servizio disposto è mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi a bordo treno nonché all’accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario e dei loro bagagli.