Rora – “Gomenasai”: crescere rimanendo sé stessi | RECENSIONE

“Gomenasai”, il nuovo singolo di Laura Fatato, in arte Rora, è un brano multilingue ma con un significato accessibile e profondo. Nel testo la nostra cantautrice parla del forte bisogno, in un mondo così eterogeneo, di riuscire tanto ad accogliere sé stessi, con la dovuta umiltà, quanto a cercare di rialzarsi e di migliorare sempre più. In particolare, volendo rendere l’idea di quanto possa essere differenziata la realtà che ci circonda, l’artista mescola sapientemente tre lingue come il giapponese (in cui è scritto il titolo), l’inglese e lo spagnolo. Del resto, come sosteneva Wilhelm von Humboldt, le lingue rassomigliano, nel loro insieme, a un prisma, di cui ogni faccia mostra l’universo sotto un colore diversamente sfumato.

Quanto alla musica, abbiamo un brano apparentemente quasi acustico e molto dolce, esattamente come la voce di Rora, delicatezza d’altri tempi, ma che ben presto diviene più dinamico e accattivante. Queste caratteristiche sembrano quasi voler rappresentare, rispettivamente, da una parte la suddetta ricerca della propria essenza più profonda, e dall’altra la voglia di crescere progressivamente. Per sottolineare ulteriormente il concetto, potrebbe essere utile riportare la seguente massima di Denis E. Waitley: “Accettati come sei in questo momento; una persona imperfetta, mutevole, in crescita e rispettabile.” Ascoltare per credere!

