Marco Forti – “Piove”: i tanti significati delle lacrime

“Piove” il nuovo singolo di Marco Forti, è una magistrale poesia trasformata in un brano come pochi se ne trovano. Il testo, scritto da Marco De Alexandris e musicato dal nostro Forti, è dedicato alla più frequente delle precipitazioni atmosferiche: da sempre allegoria delle difficoltà esistenziali, dovute a questo o a quel motivo. Di conseguenza, il brano si presenta come un’autentica condizione interiore, volta a non far sentire soli coloro che stanno attraversando un momento complicato. Le lacrime, tuttavia, possono anche lasciare il posto alla felicità e alla soddisfazione, che sicuramente raggiungerà chi, con determinazione, non si lascerà sopraffare dalla sofferenza; o magari, quando ciò avverrà, cambieranno di significato. Del resto, come ci insegna Marcia Grad Powers, per fare un arcobaleno ci vogliono sia il sole che la pioggia.

Parlando della musica, abbiamo un inizio più lento e soave che presto si fa più dinamico, rimanendo tale fino alla fine donando coerenza tra emotività ed eleganza. Quanto scritto, unito alla scelta di ricorrere a una tonalità come il Do, nonché a una voce, come quella di Forti, che ben si adatta ad una simile struttura, sembra quasi dare l’idea di De Alexandris, impossibilitato a parlare, che tuttavia pian piano riesce a trovare la fiducia necessaria per mostrare il meglio di sé stesso. D’altronde, come diceva Mark Twain, possiamo ottenere l’approvazione degli altri, se agiamo bene e ci mettiamo d’impegno nello scopo, ma la nostra stessa approvazione vale mille volte di più. Sarebbe bellissimo, pertanto, se un simile progetto potesse fungere da fonte di ispirazione per tutti coloro che vivono una realtà non facile, ma dalla quale intendono uscire migliori e ricavarne qualcosa di costruttivo.

