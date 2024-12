“Escuchame”: l’8 dicembre 2024 il cantautore campano Katire lancia un disco che denuncia il femminicidio con sonorità dance e un potente messaggio sociale

Katire, il cantautore e produttore campano, presenta il suo nuovo disco, un progetto che unisce la tradizione musicale andalusa, la dance e l’impegno contro la violenza di genere.

Con un messaggio forte e un sound innovativo, il cantautore campano Katire lancia il suo nuovo disco “Escuchame”, disponibile dal 8 dicembre 2024. Questo singolo non è solo una nuova tappa musicale, ma un impegno profondo contro la violenza di genere e in particolare contro il femminicidio, trattato con un linguaggio musicale potente e coinvolgente. La copertina di “Escuchame” è una potente riflessione visiva sul tema del femminicidio. Mostra una scena di festa dove una donna sta cercando di allontanarsi da un uomo che la strattona con violenza, mentre gli altri partecipanti sembrano osservare indifferenti. Un’immagine che denuncia la passività con cui spesso la società assiste a dinamiche di abuso. Ma dietro la scena di violenza, si intravede una nota di speranza: una coppia si bacia, simbolo di un amore sano e rispettoso. Questa contrapposizione tra violenza e speranza è il cuore pulsante del messaggio del disco. L’artwork coinvolge un cast di interpreti come Isabella Buccino, Piero Mohamed Cialfi, Luigi Fiele, Claudia Scuotto, Salvatore Talerico, Marilena Lettieri e lo stesso Katire, che, insieme, mettono in scena una riflessione visiva potente e significativa.

“Escuchame” non è solo un brano, ma un appello contro la violenza sulle donne. Il testo esplora il dolore e la solitudine che seguono la fine di una relazione, ma anche il pericolo che si cela in quei sentimenti non elaborati, che possono trasformarsi in violenza. Katire afferma che “l’uomo che commette femminicidio è un uomo debole, che non sa accettare la fine di un amore e reagisce con la violenza”. Il femminicidio, secondo l’artista, nasce dalla mancata accettazione della fine di una relazione, una fragilità che spesso sfocia in tragiche conseguenze. Katire sottolinea anche la responsabilità collettiva nella prevenzione della violenza: “Ogni volta che si verifica un femminicidio, c’è una responsabilità che coinvolge la politica, la scuola, la famiglia e i servizi sociali. È necessario intervenire precocemente, sensibilizzare e monitorare con attenzione i segnali di fragilità psicologica.” A livello musicale, “Escuchame” sorprende con il suo mix di sonorità dance e influenze andaluse. La ritmica reggaeton si sposa con un arrangiamento caldo e coinvolgente, arricchito dalla maestria delle chitarre di Pasquale Curcio, che con il suo tocco inconfondibile dona un’intensità unica al brano. Le corde pizzicate e arpeggiate aggiungono un carattere internazionale e una sensualità che contrastano, ma al tempo stesso esaltano, il messaggio forte del testo. La lingua spagnola completa l’atmosfera, conferendo un tocco autentico e vibrante alla composizione. Con “Escuchame”, Katire riafferma il suo ruolo di artista impegnato, capace di coniugare innovazione musicale e riflessione sociale. La sua musica, apprezzata per la sua profondità tematica e la sua capacità di mescolare generi musicali diversi, ha conquistato un pubblico sempre più ampio. Il disco, che unisce il marchio di fabbrica di Katire e un impegno letterario e musicale senza compromessi, promette di fare parlare di sé per la sua potenza emotiva e il suo messaggio universale.

“Escuchame” sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2024 e, con la sua forte carica sociale e musicale, si preannuncia come uno dei dischi più significativi dell’anno, con un messaggio chiaro contro la violenza di genere e la necessità di un cambiamento culturale profondo. In un momento in cui la musica ha il potere di sensibilizzare e scuotere le coscienze, “Escuchame” di Katire non è solo un disco da ascoltare, ma un grido di speranza e un appello alla responsabilità collettiva. Un lavoro che segnerà un passo importante nel panorama musicale e sociale.