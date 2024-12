“La sera dei miracoli” : il 14 dicembre live di Federica Pento ed Elio DePasquale a Pescara

Il prossimo 14 dicembre, la città di Pescara si prepara ad accogliere una serata all’insegna della bellezza artistica e delle emozioni più autentiche: lo spettacolo “La Sera dei Miracoli”, un evento unico che unisce musica dal vivo e teatro in un racconto sull’amore nelle sue infinite sfaccettature. Tra i protagonisti della serata ci sarà Federica Pento, una delle voci emergenti più affascinanti della scena musicale italiana, accompagnata dall’attore e performer Elio DePasquale.

L’appuntamento è fissato presso la sede di Ad hoc Onlus, situata nei pressi di via Caboto n. 65 a Pescara. L’organizzazione, nota per il suo impegno sociale e culturale, ha ideato questa serata per offrire al pubblico un’esperienza che trascende il semplice intrattenimento, trasformandosi in un momento di riflessione e bellezza condivisa.

Federica Pento porterà sul palco tutta la sua passione per la musica e il suo talento innato, esibendosi in un repertorio che esplora l’amore in tutte le sue forme: romantico, amicale, familiare e universale. La sua voce, capace di toccare le corde più intime dell’anima, accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso canzoni celebri e brani inediti.

Con una carriera in rapida ascesa, Pento ha conquistato il cuore di molti grazie alla sua capacità di raccontare storie autentiche con una voce inconfondibile. Dopo il successo del suo ultimo singolo “Per due come noi” e un anno ricco di impegni artistici, questa serata rappresenta per lei un’occasione speciale per condividere il palco in un contesto unico.

Accanto a Federica, l’attore Elio DePasquale darà vita a monologhi e performance teatrali che intrecceranno emozioni e riflessioni, aggiungendo un tocco di poesia alla serata. Con la sua esperienza nel teatro contemporaneo e la capacità di emozionare il pubblico, DePasquale completerà un quadro artistico di rara intensità.

“La Sera dei Miracoli” promette di essere un evento indimenticabile, grazie all’alchimia tra musica e teatro. Lo spettacolo esplorerà le varie dimensioni dell’amore, portando il pubblico a riflettere sul suo significato nella vita di ciascuno. Sarà un’esperienza multisensoriale, in cui le voci di Federica e i racconti di Elio si fonderanno in un’unica narrazione emozionante.

La scelta di ospitare l’evento presso Ad hoc Onlus sottolinea l’importanza di unire arte e solidarietà. La serata, infatti, mira a sensibilizzare su tematiche sociali, trasformando lo spettacolo in un’occasione per creare comunità e diffondere messaggi positivi.

L’evento è aperto al pubblico, ma i posti sono limitati. Per partecipare, è consigliabile prenotare in anticipo contattando l’organizzazione.

Con Federica Pento e Elio DePasquale, “La Sera dei Miracoli” si annuncia come un momento unico per vivere la magia dell’arte e della musica, celebrando l’amore nella sua essenza più pura. Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti della cultura e delle emozioni autentiche.