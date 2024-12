Li avevamo visti uscire separati da Temptation Island, oggi Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono tornati ad essere una coppia, promettendosi amore per tutta la vita.

“Quando siamo usciti dal programma ho passato giorni difficili, in cui non riuscivo ad accettare ciò che avevo visto. Non riuscivo a dare una spiegazione al comportamento di Lino ed il mio fisico reagiva male a questo stress portandomi ad avere anche crisi di panico preoccupanti.”

Alessia Pascarella ammette di non aver mai smesso di amare Lino, nonostante tutto infatti il pensiero della ragazza napoletana era sempre rivolto all’ex fidanzato che, dal canto suo, dopo un piccolo periodo di chiusura ha fin da subito iniziato a corteggiarla nuovamente.

“Siamo stati circa un mese senza praticamente mai sentirci, poi all’improvviso Lino mi ha chiamata mentre ero in vacanza a Riccione con le ragazze conosciute durante Temptation Island.

Quella sera Lino voleva raggiungermi ma un problema alla macchina non gli permise di arrivare a Riccione, il giorno dopo decisi però di tornare io a Napoli per chiarire la situazione con lui.

Abbiamo ricominciato a vederci e sentirci con frequenza soltanto a fine ottobre, poi il 21 novembre ho riconquistato Alessia facendole una sorpresa.”

Lino, con l’aiuto di Tonia e Jenny (altra concorrente di Temptation Island con cui la Pascarella ha molto legato) ha organizzato una sorpresa ad Alessia: “Ho organizzato tutto con cura, quella sera infatti mia sorella è andata a prendere Alessia per portarla a una fuori, arrivata al locale ha trovato Ciro Renna (cantautore molto conosciuto nel napoletano) che cantava la nostra canzone, un mazzo di fiori ed una stella, comprata appositamente per celebrare il nostro amore.”

Emozionati e di nuovo felici Lino e Alessia raccontano di aver ritrovato equilibri ancora più forti e stabili rispetto a prima, usciti dal programma infatti entrambi si sono sentiti persi senza l’altro e dopo un piccolo periodo di pausa di circa 3 mesi hanno nuovamente scelto di proseguire insieme le loro vite.

Ma ad entrambi, cosa ha lasciato Temptation Island?

(Lino) “E’ un’esperienza che rifarei senza dubbio, mi ha fatto crescere e aiutato a capire ancora di più l’amore che provo verso di lei, ad oggi mi sento sicuramente più maturo e pronto per dedicarmi al 100% a d Alessia”.

(Alessia) “Non so se rifarei il programma, vedere determinate scene mi ha fatto male e, soprattutto, ho avuto difficoltà nel nel metabolizzarle una volta uscita dal programma.”

Durante Tempation Island la coppia è stata la più seguita dai fan, tanto che al termine del programma i social erano totalmente schierati dalla parte di Alessia, a Lino infatti erano rivolte soltanto critiche e purtroppo insulti.

“Leggere gli attacchi a Lino mi ha fatto male- prosegue la Pascarella– io ho ricevuto messaggi bellissimi che mi hanno anche fatto commuovere, ma in questa storia era come se io fossi quella buona e Lino in poco tempo era diventato il cattivo, questo fatevo fatica ad accettarlo anche perché non ho mai immaginato la mia vita senza di lui.”

“Oggi siamo felici, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno sempre creduto nel nostro rapporto sostenendoci in qualsiasi momento.”

Hanno concluso Alessia e Lino.