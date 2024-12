Una vita in evoluzione quella di Michela Persico, la moglie del calciatore Daniele Rugani è infatti pronta a tornare sul grande schermo. Dopo il grande successo ottenuto con il film Infiniti, la splendida attrice bergamasca sarà una delle protagoniste di Abyss Drug, lungometraggio di Nicola Palmese.

Il film nasce principalmente per sensibilizzare giovani e non solo, dagli effetti devastanti delle droghe, verrà infatti presentato anche in molte scuole d’Italia.

Le droghe oggetto del lungometraggio sono l’ecstasy e la cocaina, purtroppo sempre pù diffuse nella vita dei ragazzi italiani.

Protagoniste del film sono due ragazze, una quarantenne che non può avere figli ed una ventiduenne adottata, entrambe per sfuggire alle difficoltà e ai problemi delle loro vite si perdono nel tunnel della droga.

“Il mio ruolo e’ di una dottoressa di un ospedale, che si trova ad affrontare la morte improvvisa di una sua paziente, Sarah, ammalata di cancro, alla quale era molto affezionata.”

Michela Persico racconta le sue emozioni nel girare il secondo film nell’arco di poco tempo, il nuovo ruolo di attrice le trasmette tanta soddisfazione ed orgoglio.

“Questa per me è stata la seconda esperienza cinematografica, avevo sicuramente meno ansia rispetto alla prima volta, mi sentivo più sicura.

Ero molto concentrata, è un mondo nuovo al quale mi sto affacciando con tanto impegno e sacrificio e sono veramente contenta, l’obiettivo è quello di migliorare sempre di pù chiedendo il massimo a me stessa, come, del resto, in tutte le cose che faccio (ride ndr).”

Ciò che mi affascina del cinema– continua Michela– è la bellezza di poter immedesimarmi in una persona diversa da me stessa: dalla “belloccia” che deve cercare di persuadere sono passata ad interpretare una dottoressa che affronta un tema delicato, in un ospedale e con una tematica profonda e particolare.

La televisione ed il giornalismo rimangono sicuramente il mio pane quotidiano, però sicuramente sento che questo percorso sta completando la mia crescita professionale come artista a 360°.”

Michela Persico si trova, ormai da qualche mese, a fare la spola tra Torino, dove vive la sua quotidianità e la sua vita professionale, ed Amsterdam dove si reca spesso per raggiungere il marito Rugani, da settembre nuovo calciatore dell’Ajax.

“E’ un periodo molto roseo sia a livello personale che professionale, sto lavorando molto e collaborando con molte aziende, sono orgogliosa e felice perché riesco a conciliare tutto.

Ho la fortuna di avere un marito che mi sostiene e dei genitori che mi sono sempre vicini.”

Torino ovviamente rimane nel cuore della bergamasca, ma Amsterdam sembra avere un sapore speciale per la Signora Rugani che condivide tramite i social i suoi weekend nella capitale olandese.

“Torino rimane la mia città, ogni volta che torno in Italia passo da lì ed il cuore mi batte sempre allo stesso modo. Devo però dire che Amsterdam è una città splendida, un difetto? Fa troppo freddo, questo sicuramente (ride ndr).”

Nel Cast di Abyss Drug, troviamo anche due attori di ” mery per sempre ” Alfredo Libassi e Maurizio Prollo nei panni di ” cattivi”, Edoardo Raspelli nel ruolo di prete, Camilla Ricciardi del ” collegio2″ rai 2 .