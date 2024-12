“Tigri da Soggiorno”: talento, ironia e rock a “La Bussola” di Radio Kaos

Lunedì 25 novembre è stata una puntata speciale per gli ascoltatori de “La Bussola”, il programma radiofonico condotto da Tony M e Claudio Esposito su Radio Kaos. I due mattatori della radio, noti per la loro simpatia e l’abilità di mettere a proprio agio gli ospiti, hanno accolto in studio il gruppo musicale Tigri da Soggiorno, fresco di esperienza a X Factor.

Il gruppo, composto da Guglielmo Rodorigo (voce), Leonardo Onori (chitarra), Fabio Llusku (basso) e Mattia De Tursi (batteria), ha portato in studio una ventata di energia, raccontando con ironia e passione il proprio percorso artistico. Fondato nel 2019, il progetto musicale ha accolto Mattia nel 2021, consolidandosi in una formazione che unisce talento e affiatamento.

Il nome della band, che inizialmente non metteva d’accordo tutti, ha una storia curiosa:

“Nasce da una canzone di Salmo,” spiegano ridendo. “La prima strofa parla delle tigri da soggiorno, e alla fine il nome è rimasto”.

La scintilla iniziale che ha dato vita al gruppo è stata semplice quanto moderna: un messaggio su Instagram per creare un “gruppo ciotto”. Da quell’idea è nato un quartetto che oggi si ispira a grandi icone del rock come i Red Hot Chili Peppers, il loro punto di riferimento comune.

Sulla loro esperienza a X Factor, i Tigri da Soggiorno non si sbottonano troppo, ma l’orgoglio per il percorso fatto si percepisce: “Ci piace suonare e stiamo trovando fantastico esplorare nuove opportunità come la TV e la radio. Speriamo di farne sempre di più… basta che ci diate i soldi!” scherzano.

Durante l’intervista, non è mancata una riflessione sul ruolo dei social media nella loro carriera:

“È un rapporto di odio-amore,” ammettono. “Ci piace interagire e pubblicare, anche se non siamo fan delle storie. Però è indispensabile: senza social è difficile essere scoperti. I follower sono come un biglietto da visita, ed è un modo per condividere la nostra passione.”

L’8 novembre è uscito il loro nuovo singolo, “Ci Penso”, un brano che sperano conquisti vecchi e nuovi fan. La canzone riflette il loro stile fresco e dinamico, arricchito da testi che sanno essere leggeri ma mai banali.

Il merito del successo della puntata va anche a Tony M e Claudio Esposito, che con la loro verve contagiosa hanno saputo valorizzare al meglio il talento e l’ironia del gruppo. “La Bussola” si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la scoperta di artisti emergenti, offrendo una piattaforma preziosa a chi, come i Tigri da Soggiorno, vive di musica e sogni.

Con un passato già promettente e un futuro che si preannuncia brillante, le Tigri da Soggiorno sono pronte a graffiare ancora il panorama musicale italiano. E, a giudicare dall’entusiasmo mostrato a Radio Kaos, non vedono l’ora di continuare a farlo.