Equarantacinque – Il nuovo singolo “In Trappola”

Le difficoltà di una relazione sentimentale si mescolano alle sonorità rock e accattivanti

La band Equarantacinque pubblica il nuovo singolo “In Trappola” disponibile dal 22 novembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano arriva poco dopo il singolo “Stupida favola” e mostra, ancora una volta, la capacità della band di fondere intensità̀ emotiva e coinvolgimento sonoro. Il pezzo, prodotto da Davide Oro, è caratterizzato da un rock accattivante, che cattura sin dal primo ascolto, grazie a una struttura dinamica e una produzione avvolgente. Il testo esplora il senso di prigionia derivato da una relazione sentimentale complessa e tormentata. Attraverso immagini potenti, come “Questo amore è una trappola, mi fa indossare una maschera” e “Il suo pensiero mi libera, mentre una lacrima scivola”, emerge un contrasto tra il bisogno di libertà e il senso di reclusione. La canzone esprime il dualismo tra attrazione e sofferenza, liberazione e nostalgia, in un viaggio emotivo in cui la fine di un amore lascia tracce profonde e contrastanti. “In Trappola” è un brano che colpisce non solo per l’energia della musica, ma soprattutto per la profondità̀ delle emozioni che evoca, raccontando l’ambivalenza dei sentimenti di chi si sente intrappolato in una storia ormai conclusa, ma ancora viva nei ricordi.

Storia della band

Gli Equarantacinque sono ormai una delle realtà̀ più̀ promettenti del pop-rock indipendente italiano. A soli due anni dalla loro formazione, la band veneziana composta da Filippo Baldan (basso), Matteo Mannocci (chitarra), Marco Zara (batteria), Sebastiano Zorzi (voce) e Stefano Schraulech (chitarra), ha saputo conquistare il pubblico con un sound fresco e coinvolgente, che spazia dall’indie rock al pop punk. Dopo il grande successo di “Stupida Favola“, che ha raggiunto ottimi risultati in pochissimo tempo, gli Equarantacinque sono pronti a fare il prossimo passo con il nuovo singolo “In Trappola“, in uscita il 22 novembre 2024. La band, reduce da un’estate 2024 ricca di concerti nelle province venete, continua a crescere e a consolidarsi grazie alle sue esibizioni dal vivo, che sono vere e proprie esperienze di festa e connessione con il pubblico. Il legame con i fan è il cuore pulsante del loro percorso, rendendo i loro concerti appuntamenti imperdibili per chi cerca autenticità e passione. Il viaggio degli Equarantacinque è iniziato nel novembre 2022, con l’intento di mescolare influenze diverse in uno stile musicale unico. Da “Brucio dentro” nel gennaio 2023 a “Amore liquido” nel novembre dello stesso anno, passando per “Se potessi decidere” nel 2024, la band ha dimostrato una continua evoluzione, arricchendo il proprio repertorio con tematiche forti e attuali. I riconoscimenti ottenuti, come la vittoria al concorso band di Spinea e il prestigioso secondo posto al concorso “Je so pazzo” a Roma, testimoniano il loro crescente valore artistico. Con “In Trappola“, gli Equarantacinque sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera, continuando il viaggio iniziato lungo la “E45“, simbolo del loro cammino. Un percorso che si preannuncia lungo, emozionante e alla ricerca di nuove espressioni.

